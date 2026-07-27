Политолог предположил, как Иран ответит на удар Киева по судну в Каспии

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана, в результате атаки один моряк погиб, другой член экипажа получил ранения.

Турецкий политолог Айдын Сезер заявил, что Иран может ответить на украинский удар по судну в Каспийском море, атаковав украинское или идущее в украинский порт судно в Красном море или у Ормузского пролива.

СТАМБУЛ, 27 июл — РИА Новости. Иран может ответить на украинский удар по судну в Каспийском море, атаковав украинское или идущее в украинский порт судно, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана . В результате атаки погиб моряк, еще один получил ранения.

"На мой взгляд, потенциал возникновения новой войны в регионе Каспия из-за атак, подобных этой, отсутствует. Однако последствия могут сказаться на Азербайджане на фоне продолжения конфликта вокруг Ирана. Подобные провокации могут ускорить открытие нового фронта против Ирана — этого могут хотеть США и Израиль. Украина, безусловно, будет пытаться представить этот удар как успех", — заявил Сезер.

"Сложно предвидеть, как именно ответит Иран, но в любой момент может быть нанесен ракетный удар по украинскому или идущему в украинский порт судну — как в Красном море, так и у Ормузского пролива", — предположил эксперт.

Он отметил, что атака Киева прежде всего демонстрирует, что Украина затевает в регионе опасную игру. Вопрос в том, делает ли это Киев по собственной инициативе, или речь идет о провокации со стороны ряда западных стран, отметил Сезер.