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Политолог предположил, как Иран ответит на удар Киева по судну в Каспии - РИА Новости, 27.07.2026
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13:13 27.07.2026 (обновлено: 21:12 27.07.2026)
Политолог предположил, как Иран ответит на удар Киева по судну в Каспии

Политолог Сезер: Иран может нанести удар по идущему на Украину судну в Ормузе

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана, в результате атаки один моряк погиб, другой член экипажа получил ранения.
  • Турецкий политолог Айдын Сезер заявил, что Иран может ответить на украинский удар по судну в Каспийском море, атаковав украинское или идущее в украинский порт судно в Красном море или у Ормузского пролива.
СТАМБУЛ, 27 июл — РИА Новости. Иран может ответить на украинский удар по судну в Каспийском море, атаковав украинское или идущее в украинский порт судно, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
В субботу иранский МИД заявил, что Украина совершила военное нападение на торговое судно Ирана. В результате атаки погиб моряк, еще один получил ранения.
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26 июля, 18:01
"На мой взгляд, потенциал возникновения новой войны в регионе Каспия из-за атак, подобных этой, отсутствует. Однако последствия могут сказаться на Азербайджане на фоне продолжения конфликта вокруг Ирана. Подобные провокации могут ускорить открытие нового фронта против Ирана — этого могут хотеть США и Израиль. Украина, безусловно, будет пытаться представить этот удар как успех", — заявил Сезер.
"Сложно предвидеть, как именно ответит Иран, но в любой момент может быть нанесен ракетный удар по украинскому или идущему в украинский порт судну — как в Красном море, так и у Ормузского пролива", — предположил эксперт.
Он отметил, что атака Киева прежде всего демонстрирует, что Украина затевает в регионе опасную игру. Вопрос в том, делает ли это Киев по собственной инициативе, или речь идет о провокации со стороны ряда западных стран, отметил Сезер.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, что атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа.
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Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море
26 июля, 19:02
 
В миреИранУкраинаКаспийское мореАйдын СезерАббас АракчиСергей ЛавровКиевОрмузский проливКрасное море
 
 
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