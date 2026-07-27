СМИ оценили вероятность начала наземной операции в Иране как маловероятную

Издание отмечает, что захват иранского острова Харк, к примеру, может сделать американские войска уязвимыми, а наземные удары по иранским атомным объектам будут сопровождаться "значительными" рисками.

На прошлой неделе газета New York Post со ссылкой на источник утверждала, что США изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов и могут задействовать для этой цели тысячи военнослужащих. При этом осведомленный военный источник в Иране сообщил РИА Новости, что иранские военные отработали множество сценариев атак США, готовы и к наземному вторжению.