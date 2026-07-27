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СМИ оценили вероятность начала наземной операции в Иране как маловероятную - РИА Новости, 27.07.2026
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12:18 27.07.2026 (обновлено: 12:19 27.07.2026)
СМИ оценили вероятность начала наземной операции в Иране как маловероятную

Economist: наземная операция США против Ирана остается маловероятной

© AP Photo / Lucas JacksonАмериканские военные на Ближнем Востоке
Американские военные на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Lucas Jackson
Американские военные на Ближнем Востоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Вашингтона есть три варианта развития событий в контексте конфликта с Ираном: расширение атак по иранской критической инфраструктуре, удары по ядерным объектам и наземная операция.
  • Наземная операция США против Ирана остается маловероятной, поскольку она будет сопровождаться значительными рисками.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Наземная операция США против Ирана остается маловероятной, пишет издание Economist.
По мнению издания, у Вашингтона есть три варианта дальнейшего развития событий в контексте конфликта с Ираном - расширение атак по иранской критической инфраструктуре, удары по ядерным объектам и наземная операция.
"В реальности наземная война остается маловероятной", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что захват иранского острова Харк, к примеру, может сделать американские войска уязвимыми, а наземные удары по иранским атомным объектам будут сопровождаться "значительными" рисками.
На прошлой неделе газета New York Post со ссылкой на источник утверждала, что США изучают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов и могут задействовать для этой цели тысячи военнослужащих. При этом осведомленный военный источник в Иране сообщил РИА Новости, что иранские военные отработали множество сценариев атак США, готовы и к наземному вторжению.
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