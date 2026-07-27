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МИД Ирана прокомментировал переговоры с Оманом по Ормузском проливу - РИА Новости, 27.07.2026
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12:06 27.07.2026
МИД Ирана прокомментировал переговоры с Оманом по Ормузском проливу

МИД Ирана назвал переговоры с Оманом по Ормузском проливу полезными

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и Оман провели «полезные дискуссии» по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе.
  • Переговоры Ирана с Оманом не имеют отношения к диалогу с США.
ТЕГЕРАН, 27 июл - РИА Новости. Иран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В воскресенье портал Axios со ссылкой на источники в регионе сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузе, однако ситуация в проливе остается неизменной: он по-прежнему закрыт.
"В ходе переговоров между Ираном и Оманом, прошедших в пятницу и субботу, состоялись полезные дискуссии по поводу порядка регулирования судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Он добавил, что обмен мнениями между Ираном и Оманом продолжаются.
При этом, как отметил Багаи, переговоры с Оманом не имеют никакого отношения к диалогу с США.
Ранее МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.
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