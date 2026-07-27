МИД Ирана прокомментировал переговоры с Оманом по Ормузском проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран и Оман провели «полезные дискуссии» по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе.

Переговоры Ирана с Оманом не имеют отношения к диалогу с США.

ТЕГЕРАН, 27 июл - РИА Новости. Иран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В воскресенье портал Axios со ссылкой на источники в регионе сообщал, что Иран Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузе, однако ситуация в проливе остается неизменной: он по-прежнему закрыт.

"В ходе переговоров между Ираном и Оманом, прошедших в пятницу и субботу, состоялись полезные дискуссии по поводу порядка регулирования судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи в ходе брифинга.

Он добавил, что обмен мнениями между Ираном и Оманом продолжаются.

При этом, как отметил Багаи, переговоры с Оманом не имеют никакого отношения к диалогу с США.