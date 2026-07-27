МИД Ирана прокомментировал переговоры с Оманом по Ормузском проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и Оман провели «полезные дискуссии» по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе.
- Переговоры Ирана с Оманом не имеют отношения к диалогу с США.
ТЕГЕРАН, 27 июл - РИА Новости. Иран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В ходе переговоров между Ираном и Оманом, прошедших в пятницу и субботу, состоялись полезные дискуссии по поводу порядка регулирования судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Он добавил, что обмен мнениями между Ираном и Оманом продолжаются.
При этом, как отметил Багаи, переговоры с Оманом не имеют никакого отношения к диалогу с США.
Ранее МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.