Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся, заявил МИД Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не ведет переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.
- США провели несколько серий атак на Иран, объяснив это ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
- Иран ответил на атаки США ударами по базам и закрыл Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 27 июл - РИА Новости. Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.
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"Мы никогда не избегали использовать дипломатический инструмент для защиты наших национальных интересов. Пока противоположная сторона занимается агрессией и нападениями на Иран, наше внимание сконцентрировано исключительно на обороне… На данный момент никаких переговоров с США не ведется", - заявил Багаи в прямом эфире иранского гостелевидения.
По его словам, пока США не изменит своих позиций, начать "разумный" дипломатический процесс с ними невозможно.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.