Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся, заявил МИД Ирана

«

"Мы никогда не избегали использовать дипломатический инструмент для защиты наших национальных интересов. Пока противоположная сторона занимается агрессией и нападениями на Иран, наше внимание сконцентрировано исключительно на обороне… На данный момент никаких переговоров с США не ведется", - заявил Багаи в прямом эфире иранского гостелевидения.