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Ирак расследует попытку атаки БПЛА на нефтяные объекты в Саудовской Аравии - РИА Новости, 27.07.2026
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22:41 27.07.2026
Ирак расследует попытку атаки БПЛА на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Армия Ирака расследует атаку дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирака расследуют инцидент с попыткой атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
  • МИД Саудовской Аравии обвинил проиранские группировки в Ираке в попытке атаки.
  • Правительство Ирака привержено принципам добрососедства и не допустит использования своей территории для агрессии против других государств.
БАГДАД, 27 июл - РИА Новости. Власти Ирака расследуют инцидент с попыткой атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, чтобы наказать виновных, говорится в заявлении представителя главнокомандующего армией Сабаха ан-Наумана.
Ранее МИД Саудовской Аравии обвинил проиранские группировки в Ираке в попытке атаковать с помощью беспилотников нефтяные объекты в столичной провинции и на востоке.
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"В настоящее время правительство изучает имеющиеся доказательства и информацию и по результатам расследования примет правовые меры в отношении всех лиц, чья причастность к подобным действиям будет доказана", - сказал представитель армии.
Он указал, что правительство Ирака привержено принципам добрососедства и не допустит использования территории Ирака в качестве коридора или плацдарма для осуществления какой-либо агрессии против братских или дружественных государств.
"Правительство Ирака не допустит никаких попыток подорвать или нанести ущерб отношениям с Саудовской Аравией и продолжит действовать для обеспечения безопасности и укрепления суверенитета страны", - добавил ан-Науман.
Ранее Кувейт также неоднократно обвинял Ирак в попытках обстрелов его территории из соседней страны.
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