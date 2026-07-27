Ирак расследует попытку атаки БПЛА на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Ирака расследуют инцидент с попыткой атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

МИД Саудовской Аравии обвинил проиранские группировки в Ираке в попытке атаки.

Правительство Ирака привержено принципам добрососедства и не допустит использования своей территории для агрессии против других государств.

БАГДАД, 27 июл - РИА Новости. Власти Ирака расследуют инцидент с попыткой атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, чтобы наказать виновных, говорится в заявлении представителя главнокомандующего армией Сабаха ан-Наумана.

Ранее МИД Саудовской Аравии обвинил проиранские группировки в Ираке в попытке атаковать с помощью беспилотников нефтяные объекты в столичной провинции и на востоке.

"В настоящее время правительство изучает имеющиеся доказательства и информацию и по результатам расследования примет правовые меры в отношении всех лиц, чья причастность к подобным действиям будет доказана", - сказал представитель армии.

Он указал, что правительство Ирака привержено принципам добрососедства и не допустит использования территории Ирака в качестве коридора или плацдарма для осуществления какой-либо агрессии против братских или дружественных государств.

"Правительство Ирака не допустит никаких попыток подорвать или нанести ущерб отношениям с Саудовской Аравией и продолжит действовать для обеспечения безопасности и укрепления суверенитета страны", - добавил ан-Науман.