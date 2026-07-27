Психиатр рассказала, как часто надо есть здоровому человеку

Краткий пересказ от РИА ИИ Здоровому человеку при выборе времени для еды стоит ориентироваться на физический голод, а не на строгие временные рамки, сообщила врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

При расстройствах пищевого поведения попытки соблюдать строгие интервалы становятся частью болезни, и интервальное голодание может быть крайне опасно.

За ошибками в питании могут стоять не только психологические причины, но и реальные сбои в организме, которые помогает выявить расширенное обследование.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Здоровому человеку при выборе времени для еды стоит ориентироваться на физический голод, а не на строгие временные рамки, сообщила врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

"Для здорового человека с нормальным пищевым поведением период между приемами пищи определяется по физическому голоду, без привязки к строгому отрезку времени. В среднем это 3-4 часа в зависимости от активности, состава предыдущего приема пищи и других индивидуальных факторов", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Шахову.

По словам врача, при расстройствах пищевого поведения попытки соблюдать строгие интервалы становятся частью болезни. Люди с РПП часто терпят голод ради нужного часа, запрещают себе перекусы и увлекаются интервальным голоданием - и все это лишь усугубляет их состояние, добавила Шахова.

"Интервальное голодание - серьезный тревожный сигнал. Ряд исследований показывает пользу этой диеты для некоторых людей с метаболическим синдромом, но при РПП этот режим крайне опасен. Интервальное голодание легитимизирует отказ от завтрака (классический симптом РПП) и создает качели "голод-переедание" во время пищевого окна", - отметила специалист.