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Психиатр рассказала, как часто надо есть здоровому человеку - РИА Новости, 27.07.2026
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15:52 27.07.2026
Психиатр рассказала, как часто надо есть здоровому человеку

Шахова: при выборе времени для еды стоит ориентироваться на физический голод

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здоровому человеку при выборе времени для еды стоит ориентироваться на физический голод, а не на строгие временные рамки, сообщила врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.
  • При расстройствах пищевого поведения попытки соблюдать строгие интервалы становятся частью болезни, и интервальное голодание может быть крайне опасно.
  • За ошибками в питании могут стоять не только психологические причины, но и реальные сбои в организме, которые помогает выявить расширенное обследование.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Здоровому человеку при выборе времени для еды стоит ориентироваться на физический голод, а не на строгие временные рамки, сообщила врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.
"Для здорового человека с нормальным пищевым поведением период между приемами пищи определяется по физическому голоду, без привязки к строгому отрезку времени. В среднем это 3-4 часа в зависимости от активности, состава предыдущего приема пищи и других индивидуальных факторов", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Шахову.
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По словам врача, при расстройствах пищевого поведения попытки соблюдать строгие интервалы становятся частью болезни. Люди с РПП часто терпят голод ради нужного часа, запрещают себе перекусы и увлекаются интервальным голоданием - и все это лишь усугубляет их состояние, добавила Шахова.
"Интервальное голодание - серьезный тревожный сигнал. Ряд исследований показывает пользу этой диеты для некоторых людей с метаболическим синдромом, но при РПП этот режим крайне опасен. Интервальное голодание легитимизирует отказ от завтрака (классический симптом РПП) и создает качели "голод-переедание" во время пищевого окна", - отметила специалист.
Шахова также отметила, что за ошибками в питании могут стоять не только психологические причины, но и реальные сбои в организме - нарушения обмена веществ, гормонов или скрытое воспаление. Их помогает выявить расширенное обследование, заключила специалист.
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