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СМИ: МИД Индии вызвал посла Украины после нападения на судно в Черном море - РИА Новости, 27.07.2026
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12:59 27.07.2026
СМИ: МИД Индии вызвал посла Украины после нападения на судно в Черном море

МИД Индии вызвал посла Украины после нападения на судно в Черном море

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Индии был вызван в МИД страны после нападения на судно с индийскими гражданами в Черном море.
  • МИД Индии выпустил предупреждение о необходимости тщательно оценивать риски безопасности перед работой на торговых судах в зонах конфликтов.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Посол Украины в Индии был вызван в МИД страны после нападения на судно с индийскими гражданами в Черном море, сообщает Indian Express.
«
"Индия в понедельник вызвала посла Украины после того, как в выходные было атаковано торговое судно с четырьмя индийскими моряками на борту", - пишет издание.
МИД Индии 26 июля выпустил предупреждение, в котором призвал граждан страны тщательно оценивать риски безопасности перед тем, как соглашаться на работу на торговых судах в зонах конфликтов.
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