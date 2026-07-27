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Хуситы заявили об ударах по объектам для транспортировки саудовской нефти - РИА Новости, 27.07.2026
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16:10 27.07.2026
Хуситы заявили об ударах по объектам для транспортировки саудовской нефти

Хуситы заявили об атаке на объекты для транспортировки нефти в порт Янбу

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море.
  • Атака была осуществлена с использованием беспилотников и стала ответом на вторжение беспилотников Саудовской Аравии в воздушное пространство Йемена.
ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море.
"Мы нанесли удары с использованием нескольких беспилотников по ряду объектов и узлов, имеющих критическое значение для транспортировки и поставок сырой нефти из восточной части Саудовской Аравии в город Янбу", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Как отмечается, эта атака стала ответом на вторжение беспилотников, запущенных Саудовской Аравией, в воздушное пространство Йемена.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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В миреСаудовская АравияЙеменКрасное мореАнсар Алла
 
 
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