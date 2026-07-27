Хуситы заявили об ударах по объектам для транспортировки саудовской нефти

ДОХА, 27 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море.