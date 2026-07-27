На "Госуслугах" запустят сервис получения льгот с помощью карты "Мир"

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир".

Сервис станет доступен в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан.

Пользователям сервиса не нужно будет дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус, так как информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир", сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Он станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан", — сказал Григоренко на совещании председателя правительства с вице-премьерами.

Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот — скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры, вскоре станут доступны и льготы на проезд в пассажирском транспорте.

Как пояснил вице-премьер, пользователь сможет выбрать в личном кабинете карту "Мир" для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. Это избавит от необходимости дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус.