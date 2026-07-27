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На "Госуслугах" запустят сервис получения льгот с помощью карты "Мир" - РИА Новости, 27.07.2026
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09:58 27.07.2026 (обновлено: 10:39 27.07.2026)
На "Госуслугах" запустят сервис получения льгот с помощью карты "Мир"

Григоренко: на "Госуслугах" запустят сервис получения льгот через карту "Мир"

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир".
  • Сервис станет доступен в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан.
  • Пользователям сервиса не нужно будет дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус, так как информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир", сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Он станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан", — сказал Григоренко на совещании председателя правительства с вице-премьерами.
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Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот — скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры, вскоре станут доступны и льготы на проезд в пассажирском транспорте.
Как пояснил вице-премьер, пользователь сможет выбрать в личном кабинете карту "Мир" для получения социальных льгот. Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты. Это избавит от необходимости дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус.
Сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их, подчеркнул Григоренко. Пользователь всегда сможет выбирать, как именно получать льготы — с помощью карты "Мир", по карте жителя или по бумажному удостоверению.
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