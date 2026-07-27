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Губернатор Ставрополья поручил больше уведомлять МСБ о мерах господдержки - РИА Новости, 27.07.2026
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Ставропольский край
 
16:17 27.07.2026
Губернатор Ставрополья поручил больше уведомлять МСБ о мерах господдержки

Владимиров поручил больше уведомлять МСБ Ставрополья о мерах господдержки

© Фото : правительство Ставропольского краяВладимир Владимиров
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : правительство Ставропольского края
Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил усилить информирование субъектов малого и среднего предпринимательства региона о доступных мерах государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства края.
Очередное заседание координационного совета по обеспечению экономической стабильности на Ставрополье в условиях санкций прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие члены краевого правительства, главы министерств и ведомств, руководители территорий.
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Как прозвучало, за первое полугодие 2026 года в бюджет региона в виде налогов поступили 71 миллиард рублей. Это на 7% больше, чем за такой же период годом ранее.
Одним из вопросов стало текущее положение субъектов малого и среднего предпринимательства в крае. По информации министра экономического развития Ставропольского края Антона Доронина, за январь-июнь текущего года в регионе численность малых, средних предприятий и самозанятых выросла на 17% и составляет около 365 тысяч. В крае начинающим предприятиям доступен целый ряд направлений государственной поддержки.
В пресс-службе отметили, что особое внимание уделяется предпринимателям из числа участников СВО и их родных. Им доступно 10 мер государственной поддержки бизнеса. Также с прошлого года действует краевая программа "Время СВОих героев", которая позволяет пройти обучение под руководством наставников и начать свое дело. Уже восемь участников сделали это на территории края.
"Малое предпринимательство — это инициативные люди, которые хотят развиваться в нашем крае, которые создают рабочие места, уникальные продукты и услуги. Наша задача — максимально их поддержать. Информация о мерах поддержки в Ставропольском крае должна быть максимально доступной. В том числе ею должны обладать ветераны СВО, которые рассматривают возможности попробовать свои силы в малом предпринимательстве", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
Поддержку участникам СВО, открывшим свое дело, в регионе оказывают в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
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