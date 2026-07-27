Губернатор Ставрополья поручил больше уведомлять МСБ о мерах господдержки

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил усилить информирование субъектов малого и среднего предпринимательства региона о доступных мерах государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства края.

Очередное заседание координационного совета по обеспечению экономической стабильности на Ставрополье в условиях санкций прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие члены краевого правительства, главы министерств и ведомств, руководители территорий.

Как прозвучало, за первое полугодие 2026 года в бюджет региона в виде налогов поступили 71 миллиард рублей. Это на 7% больше, чем за такой же период годом ранее.

Одним из вопросов стало текущее положение субъектов малого и среднего предпринимательства в крае. По информации министра экономического развития Ставропольского края Антона Доронина, за январь-июнь текущего года в регионе численность малых, средних предприятий и самозанятых выросла на 17% и составляет около 365 тысяч. В крае начинающим предприятиям доступен целый ряд направлений государственной поддержки.

В пресс-службе отметили, что особое внимание уделяется предпринимателям из числа участников СВО и их родных. Им доступно 10 мер государственной поддержки бизнеса. Также с прошлого года действует краевая программа "Время СВОих героев", которая позволяет пройти обучение под руководством наставников и начать свое дело. Уже восемь участников сделали это на территории края.

"Малое предпринимательство — это инициативные люди, которые хотят развиваться в нашем крае, которые создают рабочие места, уникальные продукты и услуги. Наша задача — максимально их поддержать. Информация о мерах поддержки в Ставропольском крае должна быть максимально доступной. В том числе ею должны обладать ветераны СВО, которые рассматривают возможности попробовать свои силы в малом предпринимательстве", — приводит пресс-служба слова Владимирова.