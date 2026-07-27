Депутат Госдумы назвал главный ориентир госполитики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член думского комитета по контролю Дмитрий Скриванов заявил, что человек остается главным ориентиром государственной политики.
- Он подчеркнул важность выполнения государством социальных обязательств перед людьми.
- По словам депутата, основой для решения социальных задач может быть только сильная экономика, поэтому важно защищать добросовестный бизнес и выстраивать современную систему госконтроля.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главным ориентиром государственной политики остается человек, заявил РИА Новости член думского комитета по контролю Дмитрий Скриванов.
"Для меня было важно услышать подтверждение того, что человек остается главным ориентиром для государственной политики. Именно поэтому государство должно выполнять свои социальные обязательства перед людьми: поддерживать семьи с детьми, участников специальной военной операции, развивать здравоохранение, образование и другие гарантии, которые ведут к росту благосостояния наших граждан", - сказал Скриванов.
По его словам, основой для решения этих задач может быть только сильная экономика, а значит, важно защищать добросовестный бизнес и выстраивать современную систему госконтроля, которая помогает предупреждать нарушения, не создавая необоснованных барьеров.
"Такой подход позволяет сохранить баланс между защитой интересов граждан, развитием предпринимательства и устойчивым экономическим ростом", - добавил депутат.