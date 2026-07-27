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Депутат Госдумы назвал главный ориентир госполитики - РИА Новости, 27.07.2026
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17:49 27.07.2026
Депутат Госдумы назвал главный ориентир госполитики

Скриванов: главным ориентиром госполитики остается человек

© Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкДепутат, член комитета по контролю Дмитрий Скриванов
Депутат, член комитета по контролю Дмитрий Скриванов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутат, член комитета по контролю Дмитрий Скриванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член думского комитета по контролю Дмитрий Скриванов заявил, что человек остается главным ориентиром государственной политики.
  • Он подчеркнул важность выполнения государством социальных обязательств перед людьми.
  • По словам депутата, основой для решения социальных задач может быть только сильная экономика, поэтому важно защищать добросовестный бизнес и выстраивать современную систему госконтроля.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главным ориентиром государственной политики остается человек, заявил РИА Новости член думского комитета по контролю Дмитрий Скриванов.
Госдума в понедельник провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и восьмого созыва. После президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами.
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"Для меня было важно услышать подтверждение того, что человек остается главным ориентиром для государственной политики. Именно поэтому государство должно выполнять свои социальные обязательства перед людьми: поддерживать семьи с детьми, участников специальной военной операции, развивать здравоохранение, образование и другие гарантии, которые ведут к росту благосостояния наших граждан", - сказал Скриванов.
По его словам, основой для решения этих задач может быть только сильная экономика, а значит, важно защищать добросовестный бизнес и выстраивать современную систему госконтроля, которая помогает предупреждать нарушения, не создавая необоснованных барьеров.
"Такой подход позволяет сохранить баланс между защитой интересов граждан, развитием предпринимательства и устойчивым экономическим ростом", - добавил депутат.
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