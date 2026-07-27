Путин: депутаты ГД восьмого созыва оправдали статус народных представителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы восьмого созыва полностью оправдали высокий статус народных представителей и проявили преданность Родине и твердость.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы восьмого созыва полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили преданность Родине и твердость, заявил президент России Владимир Путин.
"Депутаты Государственной думы полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость", - сказал глава государства.