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Володин рассказал о принятых Госдумой законах - РИА Новости, 27.07.2026
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12:44 27.07.2026 (обновлено: 13:58 27.07.2026)
Володин рассказал о принятых Госдумой законах

Володин: Госдума приняла 68,5% законов при поддержке всех фракций

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственная Дума приняла 68,5% законов при поддержке всех фракций.
  • Число межфракционных законов с 2021 года выросло в 3,5 раза и достигло 26% от принятых.
  • Доля инициированных депутатами законов составила 67,1%.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Государственная Дума приняла 68,5% законов при поддержке всех фракций, несмотря на разность политических взглядов, депутаты стали больше слышать друг друга, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
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"Хочу еще раз сказать, что для преодоления вызовов сегодняшнего дня как никогда важна консолидация общества, политических сил. Со своей стороны мы делали все для того, чтобы объединиться вокруг повестки развития страны в повестке нашего президента (Владимира Путина - ред.). Доля законов, принятых при поддержке всех фракций, составляет 68,5%", - сказал Володин в ходе выступления.
Он отметил, что еще одной качественной характеристикой стал рост числа законопроектов, подготовленных совместно депутатами нескольких фракций. По словам председателя Госдумы, число межфракционных законов с 2021 года выросло в 3,5 раза и достигло 26% от принятых - это каждый четвертый закон, а доля инициированных депутатами законов составила 67,1%.
"Это говорит о новом качестве работы, когда, несмотря на разность политических взглядов интересов, объединяемся вокруг вопросов, которые волнуют людей. Мы стали больше слышать друг друга, и крайне важно это сохранить не только на время избирательной кампании, но и в будущем", - заключил Володин.
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