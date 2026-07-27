Госдума завершила работу восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и восьмого созыва.

За пять лет работы было принято 2980 федеральных законов, в том числе 70 базовых законов и 183 закона для обеспечения специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин встретится с депутатами в Кремле 27 июля, чтобы подвести итоги их работы за пять лет.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума в понедельник провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и восьмого созыва.

В ходе заседания итоги продленной работы подвели председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители пяти парламентских фракций, после чего Володин объявил о закрытии восьмого созыва палаты.

Как отметил председатель Госдумы, палата парламента за пять лет приняла 2980 федеральных законов. По его словам, полностью выполнены послания президента Федеральному собранию предыдущих лет.

Володин подчеркнул, что также завершена работа по интеграции исторических регионов, принято порядка 70 базовых законов, принято 183 закона в целях обеспечения специальной военной операции.

Сегодня же, 27 июля, президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.

Нынешний созыв Госдумы приступил к работе осенью 2021 года, и теперь, когда его полномочия подходят к концу, до очередных парламентских выборов остается менее двух месяцев.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек: 225 - по одномандатным округам и 225 - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов.