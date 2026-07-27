Госдума проведет заключительное заседание восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума восьмого созыва за пять лет работы приняла более двух тысяч законов, сформировала систему поддержки участников СВО и их семей, а также интегрировала новые регионы в правовое поле России.

Среди ключевых законов — индексация пенсий работающим пенсионерам, отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, два пакета мер против мошенников, запрет на продажу вейпов в регионах и закон о защите русского языка в публичном пространстве.

Поддержка участников СВО стала одним из главных приоритетов созыва, всего принято 183 закона в этой сфере.

Для интеграции новых территорий в российское правовое поле было принято 54 закона, касающихся социальной защиты, пенсионного обеспечения, охраны здоровья и создания условий для бизнеса.

В сфере миграционного законодательства принято 32 закона, среди ключевых решений — введение режима высылки, запрет зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка, обязательное тестирование по языку и конфискация денег и имущества за организацию незаконной миграции.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума в понедельник проведет заключительное пленарное заседание восьмого созыва, который за пять лет работы принял более двух тысяч законов, сформировал систему поддержки участников СВО и их семей, а также интегрировал новые регионы в правовое поле России.

На заседании выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин . По итогам работы депутатов также выступят руководители всех пяти думских фракций.

Главные законы восьмого созыва

Возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам. Володин называл этот закон решением, которое долго ждали все, и подчеркивал, что это закон президента России Владимира Путина.

Госдума также отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как отмечал Володин, это было зеркальным ответом США, которые не ратифицировали договор.

Принято два пакета мер против мошенников. Первый пакет ввел маркировку звонков, "период охлаждения" для кредитов и запретил банкам с госорганами использовать иностранные мессенджеры. Второй пакет, в частности, ограничил число карт на человека до 20, создал базу IMEI-кодов телефонов, добавил на "Госуслуги" тревожную кнопку, дал право на самозапрет международных звонков и обязал операторов блокировать номера мошенников с возмещением ущерба за халатность.

Регионы получили право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.

Кроме того, был принят закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop, а названия жилых комплексов и микрорайонов должны быть написаны исключительно кириллицей.

Итоги созыва в цифрах

Восьмой созыв начал работу 12 октября 2021 года, в его состав вошли 450 депутатов от пяти фракций: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Новые люди". В структуре палаты было создано 32 комитета - на 6 больше, чем в предыдущем созыве. За время работы депутаты Госдумы проведут 374 пленарных заседания.

Всего за пять лет принято около трех тысяч законов, из них 1147 направлены непосредственно на защиту людей, что составило 38,5% от всех принятых. Доля законов прямого действия выросла до 67%, в предыдущем, седьмом созыве она составляла 64%. Как подчеркивал Володин, в этом случае нормы сразу начинают действовать, люди видят их и принимают участие в обсуждении.

При поддержке всех фракций принималось более 70% законов. Володин отмечал, что такой уровень поддержки говорит о высокой парламентской культуре и о том, что фракции в первую очередь думают о стране, а не о партийной привлекательности.

Поддержка участников СВО

Одним из главных приоритетов созыва стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Всего с начала СВО принято 183 закона в этой сфере. Среди решений: распространение статуса ветерана боевых действий на 11 категорий участников СВО, включая добровольцев и гражданский персонал, кредитные каникулы, сохранение рабочих мест для мобилизованных, дополнительные отпуска для родственников раненых, льготы при поступлении в вузы для участников СВО и их детей, а также для вдов погибших военнослужащих.

Володин подчеркивал, что в вопросах защиты страны депутаты всех фракций выступают сообща, а консолидация общества и политических сил - основа для достижения целей СВО.

Интеграция новых регионов

Осенью 2022 года Госдума единогласно ратифицировала договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для интеграции новых территорий в российское правовое поле было принято 54 закона, касающихся социальной защиты, пенсионного обеспечения, охраны здоровья и создания условий для бизнеса. Как говорил Володин, жители этих регионов ждали воссоединения с Россией 30 лет.

По итогам созыва плановые инвестиции в экономику четырех новых регионов составили 400 миллиардов рублей, что, по словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, позволило создать 115 тысяч новых рабочих мест.

Миграционное законодательство

За пять лет палата последовательно совершенствовала миграционное законодательство - всего в этой сфере принято 32 закона, из них 21 инициирован депутатами. Среди ключевых решений - введение режима высылки, запрет зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка, обязательное тестирование по языку, закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции, а также нормы, обязывающие детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России или оформить собственный патент в течение 30 дней. Ужесточены требования к доходам мигрантов, введен единый срок медосвидетельствования - 30 дней со дня въезда, а за подделку справок об отсутствии опасных болезней введена уголовная ответственность.

Володин подчеркивал, что те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к культуре и вере, а каждый, кто хочет стать гражданином страны, должен взять на себя обязанность защищать ее.

Социальные законы

Продлена программа материнского капитала до 2030 года. В сфере поддержки семей и защиты детей принят 61 закон - выстроена система помощи от рождения ребенка до совершеннолетия. Принято 80 законов в сфере образования, при этом число студентов в колледжах и техникумах достигло 3,9 миллиона человек, что является рекордом за 50 лет, а в сфере здравоохранения - 71 закон.

Была запрещена пропаганда чайлдфри и ЛГБТ*, принят закон о запрете смены пола и закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Коммуникация с правительством

В 2024 году депутаты впервые в истории современной России утверждали состав правительства - премьер-министра, его заместителей и федеральных министров. Вся процедура заняла четыре дня. Пленарное заседание, на котором утверждались кандидатуры министров, длилось восемь часов. Все 16 предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров были утверждены.

Как отмечал Володин, за восьмой созыв Госдума усилила парламентский контроль за реализацией госпрограмм, а также провела 54 правительственных часа в новом формате, где депутаты вместе с правительством обсуждали проблемы, волнующие людей, чтобы выйти на законодательное решение. По его словам, Госдума также отказалась от заслушивания самоотчетов в пользу обсуждения конкретных проблем и вопросов.

Заключительная сессия

В рамках заключительной, десятой сессии Госдума приняла ряд важных законов. Среди них - базовый закон о поддержке искусственного интеллекта, который ввел понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, открыл разработчикам доступ к государственным данным для обучения нейросетей и обязал маркировать созданный с помощью ИИ контент.

Также в июле принят закон о поддержке "Почты России", предусматривающий создание электронной почтовой системы для юридически значимых сообщений через "Госуслуги", отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов. Принят закон о стажировках для выпускников, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности, позволяющий заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника.

МВД получило дополнительные полномочия по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Кроме того, был принят закон, исключающий возможность получения российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за ее пределами. Также депутаты приняли закон об усилении контроля за иноагентами: Минюст получил право направлять в банки запросы о счетах и операциях иноагентов, а иноагентам запретили быть рекламодателями социальной рекламы.

В июле также был принят закон о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. В частности, таким людям установили запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, денежные переводы и запрет на предоставление госуслуг в электронной форме.

Участники КТО на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей получили льготы и гарантии наравне с участниками СВО, в том числе на отсрочку по кредитам. При поступлении в колледжи, а также вузы мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО, получили право на поступление в вузы на бюджет по отдельной квоте.

Кроме того, в весеннюю сессию Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами, соглашение с Таджикистаном о медосвидетельствовании мигрантов и о взаимном открытии представительств МВД, договор с Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия, а также соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

Международная повестка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за пять лет посетил с официальными визитами Китай, КНДР, Иран, Турцию, Кубу, Никарагуа, Вьетнам, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и другие страны. Говоря о межпарламентском сотрудничестве, Володин заявлял, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, а международных контактов стало больше. Ключевым международным событием стали переговоры делегации Госдумы с членами конгресса США, прошедшие в Вашингтоне в конце марта 2026 года. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.

Володин отмечал, что ответный визит американских парламентариев в Россию находится на стадии обсуждения, по его словам, они могут приехать в РФ осенью.

Восьмой созыв также принимал обращения и заявления по международной повестке: в связи с атакой ВСУ на педагогический колледж в ЛНР, планами Франции и Великобритании по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву, агрессивной политикой США против Кубы.

Кадровые изменения и знаковые события

Значимой утратой для палаты стала кончина лидера ЛДПР Владимира Жириновского в апреле 2022 года. В день его смерти Володин прервал пленарное заседание минутой молчания. Мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову, а лидером партии и фракции стал Леонид Слуцкий.

В мае 2026 года Госдума назначила нового уполномоченного по правам человека - им стала Яна Лантратова, сменившая Татьяну Москалькову, полномочия которой истекли.

В этом же году депутаты закрепили в регламенте ежегодную отчетность председателей комитетов, первых заместителей и заместителей председателя Госдумы, а также представителей палаты в ЦБ, Почте России и Фонде обязательного медицинского страхования. Был временно изменен график работы, чтобы депутаты проводили больше времени в регионах. Володин подчеркивал, что главная обязанность депутата - работа в избирательных округах, и призывал слышать людей, работать и решать проблемы.

Отчеты глав комитетов

Главы комитетов 22 и 23 июля представили отчеты о результатах деятельности за весь созыв в максимально публичном формате с подключением регионов по видео-конференц-связи. На рассмотрении присутствовали статс-секретари - заместители министров и представители федеральных органов исполнительной власти. Володин заявил, что профессионализм председателей комитетов и депутатов за прошедший период вырос, повысилась открытость в работе, используются различные форматы: выездные заседания, круглые столы, парламентские слушания. По его словам, обсуждения проходят с правительством, регионами и экспертным сообществом на более качественном уровне, что позволяет выходить на выверенные и эффективные решения.

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что его комитетом подготовлено, принято и подписано президентом 630 федеральных законов - 22% от общего числа.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что расходы на социальную политику в бюджетах всех уровней выросли на 72,3% с 2021 года, а поддержка экономики - на 84,7%.

Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев назвал важнейшей частью работы "живую" деятельность - через выездные заседания, правительственные часы и постоянный диалог с регионами и экспертным сообществом. За созыв комитет завершил работу по 133 законопроектам, из которых 52 принято.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что финансовая система России под санкциями стала одной из самых продвинутых в мире, а граждане "даже не заметили, что Visa и Mastercard ушли из страны", благодаря созданию национальной платежной системы "Мир". Всего комитетом подготовлено и принято 215 законов.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что принято 46 законов в сфере защиты суверенитета и безопасности, по поправкам комитета из России выдворено более 360 зарубежных враждебных организаций и запрещена деятельность около 100 иностранных СМИ.

Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев отметил, что комитет, которого пять лет назад не существовало, завершает созыв с 93 законами в портфеле, половина из которых авторства его депутатов.

Председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что МРОТ за пять лет вырос более чем в два раза и сегодня составляет 27 тысяч рублей. В закон о ветеранах внесено 21 изменение, статус ветерана боевых действий установлен 11 категориям участников СВО.

Глава комитета по просвещению Ирина Белых назвала знаковым закон "образование - не услуга", подчеркнув, что учитель несет знания и ответственность. Председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что высшее образование и наука должны развиваться как публичные блага, а не услуги.

Глава комитета по культуре Ольга Казакова рассказала, что на учет взято 18 тысяч памятников защитникам Отечества, а архивы открыли доступ к документам, фотографиям и киноматериалам о Великой Отечественной войне. Принято восемь законов по поддержке кинематографа.

Председатель комитета по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил, что внутренний туристический поток достиг почти 100 миллионов поездок, а цель к 2030 году - 140 миллионов поездок и 5% ВВП.

Глава комитета по контролю Олег Морозов подчеркнул, что создан работающий механизм парламентского контроля, который стал неотъемлемой частью принятия и реализации государственных решений. За созыв принято 212 постановлений, содержащих 2397 контрольных поручений, почти 80% из них адресованы правительству.

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в сфере парламентской дипломатии у России появилось много союзников и соратников, и подчеркнул, что идеология многополярности, основанная на тезисах президента России, становится все более востребованной в мире.

Выборы в Госдуму девятого созыва

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек: 225 - по одномандатным округам и 225 - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов.

Как отмечала глава Центризбиркома Элла Памфилова, участие в выборах примут не более 11 политических партий. Первое заседание нового созыва должно состояться на тридцатый день после избрания, если президент не созовет его раньше.