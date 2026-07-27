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Google обжаловал взыскание 160 миллиардов рублей в пользу "Гугла" - РИА Новости, 27.07.2026
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12:12 27.07.2026 (обновлено: 12:13 27.07.2026)
Google обжаловал взыскание 160 миллиардов рублей в пользу "Гугла"

Структуры Google обжаловали взыскание 160,3 млрд рублей в пользу "Гугла"

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская Google International LLC и Google Ireland Limited подали кассационные жалобы на судебные акты о взыскании около 160,3 миллиарда рублей в пользу ООО "Гугл".
  • Арбитражный суд Москвы признал незаконными сделки между "Гугл" и Google Ireland Limited, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года.
  • Суд взыскал с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Американская Google International LLC и Google Ireland Limited подали кассационные жалобы на судебные акты двух инстанций, которыми с ирландской компании было взыскано около 160,3 миллиарда рублей в конкурсную массу разорившегося российского ООО "Гугл", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Жалобы 24 июля поступили в арбитражный суд Московского округа, дата их рассмотрения пока не назначена.
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Арбитражный суд Москвы в феврале по заявлению конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского признал незаконными две сделки "Гугла" и Google Ireland Limited - расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере свыше 373,7 миллиарда рублей.
Суд применил последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Суд требования полностью удовлетворил. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил определение первой инстанции без изменения.
Как пояснил представитель Таляровского в суде, отмена старого договора и заключение нового привели к сокращению выручки российской компании: если раньше у нее оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google в России, то по новому договору эта доля сократилась до 3%.
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По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения "был санкционный контекст", и заключалось оно, "чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка". Представитель управляющего подчеркнул, что за последние два месяца перед объявлением об уходе Google с российского рынка рекламы "Гугл" сделал семь платежей в пользу ирландской компании на 46 миллиардов рублей.
Ответчики заявили, что новый договор был заключен ввиду того, что за девять лет изменились условия на рынке, и старый стал нерыночным, так как обеспечивал "Гуглу" рентабельность 17-19% при средней рентабельности на рынке не выше 3,8-6%. При этом рентабельность "Гугла" осталась выше, чем у аналогичных российских участников рынка.
В апелляционных жалобах заявители указывали на рыночный характер сделок и на пропуск срока их оспаривания.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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