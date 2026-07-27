В России выявили более 58 тысяч пациентов с гепатитом C за год

Он также отметил, что сложность диагноза заключается в том, что его сложно распознать. Зачастую многие годы заболевание может протекать без видимой симптоматики, человек теряет время, и затем лечить гепатит удается труднее.

"Человек может почувствовать, что болен, когда уже печень очень тяжело поражена. И наша задача как раз - не допустить этого, выявить это как можно раньше на раннем этапе и вылечить пациента, чтобы он остался здоров. И именно поэтому скрининговая программа появилась в рамках федерального проекта дополнительно в рамках диспансеризации", - уточнил он.