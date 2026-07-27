Рейтинг@Mail.ru
В России выявили более 58 тысяч пациентов с гепатитом C за год - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 27.07.2026
В России выявили более 58 тысяч пациентов с гепатитом C за год

В России в 2025 году выявили 58 200 пациентов с хроническим гепатитом C

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПробирки с кровью пациентов в лаборатории
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году в России выявлено более 58 тысяч пациентов с хроническим гепатитом C.
  • Увеличение числа выявленных случаев связано с улучшением диагностики.
  • Сложность диагностики гепатита C заключается в том, что заболевание может долго протекать без симптомов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Благодаря улучшению диагностики в России в 2025 году удалось выявить более 58 тысяч пациентов, страдающих от хронического гепатита C, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
Вирус гепатита C, 3D-модель - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
6 ноября 2025, 09:14
"В 2025 году было выявлено 58 200 пациентов с хроническим гепатитом C, который является самым лидирующим и значимым из всех типов заболевания. И это означает, что мы действительно стали активно, хорошо выявлять пациентов. То есть это не признак проблемы, в данном случае это хорошо. Потому что мы выявляем тех людей, которые были инфицированы ранее и включаем их в программу лечения", - сказал Чуланов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он также отметил, что сложность диагноза заключается в том, что его сложно распознать. Зачастую многие годы заболевание может протекать без видимой симптоматики, человек теряет время, и затем лечить гепатит удается труднее.
"Человек может почувствовать, что болен, когда уже печень очень тяжело поражена. И наша задача как раз - не допустить этого, выявить это как можно раньше на раннем этапе и вылечить пациента, чтобы он остался здоров. И именно поэтому скрининговая программа появилась в рамках федерального проекта дополнительно в рамках диспансеризации", - уточнил он.
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Ласковый убийца". Почему гепатит С перестали так называть
8 августа 2023, 09:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир ЧулановГепатит C
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала