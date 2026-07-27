В России выявили более 58 тысяч пациентов с гепатитом C за год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году в России выявлено более 58 тысяч пациентов с хроническим гепатитом C.
- Увеличение числа выявленных случаев связано с улучшением диагностики.
- Сложность диагностики гепатита C заключается в том, что заболевание может долго протекать без симптомов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Благодаря улучшению диагностики в России в 2025 году удалось выявить более 58 тысяч пациентов, страдающих от хронического гепатита C, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
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"В 2025 году было выявлено 58 200 пациентов с хроническим гепатитом C, который является самым лидирующим и значимым из всех типов заболевания. И это означает, что мы действительно стали активно, хорошо выявлять пациентов. То есть это не признак проблемы, в данном случае это хорошо. Потому что мы выявляем тех людей, которые были инфицированы ранее и включаем их в программу лечения", - сказал Чуланов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он также отметил, что сложность диагноза заключается в том, что его сложно распознать. Зачастую многие годы заболевание может протекать без видимой симптоматики, человек теряет время, и затем лечить гепатит удается труднее.
"Человек может почувствовать, что болен, когда уже печень очень тяжело поражена. И наша задача как раз - не допустить этого, выявить это как можно раньше на раннем этапе и вылечить пациента, чтобы он остался здоров. И именно поэтому скрининговая программа появилась в рамках федерального проекта дополнительно в рамках диспансеризации", - уточнил он.
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