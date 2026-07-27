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В ГД на последнем заседании созыва проскандировали "Россия, Путин, Победа" - РИА Новости, 27.07.2026
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12:28 27.07.2026 (обновлено: 13:58 27.07.2026)

В ГД на последнем заседании созыва проскандировали "Россия, Путин, Победа"

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты на последнем пленарном заседании пять раз проскандировали «Россия, Путин, Победа».
  • Володин пожелал депутатам победы и призвал их работать, верить в победу и делать все, чтобы она пришла как можно быстрее.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты на последнем пленарном заседании пять раз проскандировали "Россия, Путин, Победа".
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
Володин пожелал депутатам победы, подчеркнув, что у политиков не бывает отпусков, и призвал работать, верить в победу и делать все, чтобы она пришла как можно быстрее.
«
"От нее зависит будущее нашей страны - свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам", - добавил он.
После аплодисментов Володин и зал пять раз проскандировали "Россия, Путин, Победа".
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