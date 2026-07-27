Путин заявил о развитии системы правовых гарантий для участников СВО

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, а также их семей продолжает развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва. В ходе встречи Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей - они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству.