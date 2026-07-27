Путин заявил о развитии системы правовых гарантий для участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, а также их семей продолжает развиваться.
- Путин подчеркнул, что депутаты быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые обществу и государству.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, а также их семей продолжает развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва. В ходе встречи Путин подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей - они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству.
"Выстроена и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников и ветеранов специальной военной операции, семей защитников Отечества", - сказал Путин.
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