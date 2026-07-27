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В ГАИ назвали причину ДТП с BMW и грузовиком в Новой Москве - РИА Новости, 27.07.2026
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22:32 27.07.2026 (обновлено: 22:38 27.07.2026)
В ГАИ назвали причину ДТП с BMW и грузовиком в Новой Москве

ГАИ: причиной ДТП с грузовиком в Новой Москве стал выезд BMW на встречную полосу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе села Вороново в Новой Москве произошло ДТП с участием BMW и грузовика, в результате которого погибли два человека.
  • По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд BMW на встречную полосу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Причиной ДТП с BMW и грузовиком в районе села Вороново в Новой Москве, где погибли два человека, стал выезд легковушки на встречную полосу, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, в районе села Вороново водитель автомобиля BMW выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем с последующим возгоранием транспортных средств", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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