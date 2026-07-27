В ГАИ назвали причину ДТП с BMW и грузовиком в Новой Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Вороново в Новой Москве произошло ДТП с участием BMW и грузовика, в результате которого погибли два человека.
- По предварительным данным Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд BMW на встречную полосу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Причиной ДТП с BMW и грузовиком в районе села Вороново в Новой Москве, где погибли два человека, стал выезд легковушки на встречную полосу, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, в районе села Вороново водитель автомобиля BMW выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем с последующим возгоранием транспортных средств", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.