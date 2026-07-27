"КАМАЗ" проиграл "Ротору" и потерпел третье поражение подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл челнинский «КАМАЗ» в матче третьего тура Первой лиги со счетом 2:0.
- «Ротор» одержал вторую победу в трех матчах сезона, а «КАМАЗ» проиграл в третьей встрече подряд.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" обыграл челнинский "КАМАЗ" в матче третьего тура Первой лиги.
Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Абу-Саид Эльдарушев (11-я минута, с пенальти) и Артем Симонян (54).
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"Ротор" одержал вторую победу в трех матчах сезона при одном поражении. "КАМАЗ" проиграл в третьей встрече подряд.
В следующем туре "Ротор" 3 августа сыграет в гостях с московским "Велесом". "КАМАЗ" в тот же день встретится на выезде с "Уфой".