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"КАМАЗ" проиграл "Ротору" и потерпел третье поражение подряд - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
22:04 27.07.2026

"КАМАЗ" проиграл "Ротору" и потерпел третье поражение подряд

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл челнинский «КАМАЗ» в матче третьего тура Первой лиги со счетом 2:0.
  • «Ротор» одержал вторую победу в трех матчах сезона, а «КАМАЗ» проиграл в третьей встрече подряд.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" обыграл челнинский "КАМАЗ" в матче третьего тура Первой лиги.
Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Абу-Саид Эльдарушев (11-я минута, с пенальти) и Артем Симонян (54).
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"Ротор" одержал вторую победу в трех матчах сезона при одном поражении. "КАМАЗ" проиграл в третьей встрече подряд.
В следующем туре "Ротор" 3 августа сыграет в гостях с московским "Велесом". "КАМАЗ" в тот же день встретится на выезде с "Уфой".
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