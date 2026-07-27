"КАМАЗ" проиграл "Ротору" и потерпел третье поражение подряд

"Ротор" одержал вторую победу в трех матчах сезона при одном поражении. "КАМАЗ" проиграл в третьей встрече подряд.

В следующем туре "Ротор" 3 августа сыграет в гостях с московским "Велесом". "КАМАЗ" в тот же день встретится на выезде с "Уфой".