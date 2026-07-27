Ахметзянов прокомментировал матч с "Ростовом"

Краткий пересказ от РИА ИИ «Оренбург» одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в первом туре Российской премьер-лиги.

Голы «Оренбург» забил на 84-й и 94-й минутах, играя в меньшинстве после удаления игрока на 49-й минуте.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поблагодарил команду за настрой и веру в коллектив.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" выжали из себя все силы, чтобы добиться такой запоминающейся победы над "Ростовом", заявил главный тренер команды Ильдар Ахметзянов.

В воскресенье " Оренбург " дома одержал в меньшинстве волевую победу над " Ростовом " (2:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева забили голы на 84-й и 94-й минутах.

"Хочу поблагодарить всю команду за тот настрой и ту веру в коллектив, которые у нас сейчас есть. Про такие концовки много говорится после, они запоминаются. Важно было начать сезон с победы, хоть и с такой тяжелой. Разницы нет: три очка - это три очка. Хочется поздравить ребят, это мужская команда, настоящий мужской футбольный клуб. Они молодцы, что выжали из себя все", - приводит слова Ахметзянова с пресс-конференции аккаунт "Оренбурга" в соцсети "ВКонтакте".

"Оренбург" играл в меньшинстве с 49-й минуты после того, как нападающий команды Максим Савельев получил вторую желтую карточку.