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Ахметзянов прокомментировал матч с "Ростовом" - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
00:48 27.07.2026
Ахметзянов прокомментировал матч с "Ростовом"

Ахметзянов: в матче с "Ростовом" футболисты "Оренбурга" выжали из себя все силы

© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"
Ильдар Ахметзянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Оренбург» одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в первом туре Российской премьер-лиги.
  • Голы «Оренбург» забил на 84-й и 94-й минутах, играя в меньшинстве после удаления игрока на 49-й минуте.
  • Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поблагодарил команду за настрой и веру в коллектив.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" выжали из себя все силы, чтобы добиться такой запоминающейся победы над "Ростовом", заявил главный тренер команды Ильдар Ахметзянов.
В воскресенье "Оренбург" дома одержал в меньшинстве волевую победу над "Ростовом" (2:1) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева забили голы на 84-й и 94-й минутах.
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Тренер "Ростова" прокомментировал поражение в матче РПЛ с "Оренбургом"
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"Хочу поблагодарить всю команду за тот настрой и ту веру в коллектив, которые у нас сейчас есть. Про такие концовки много говорится после, они запоминаются. Важно было начать сезон с победы, хоть и с такой тяжелой. Разницы нет: три очка - это три очка. Хочется поздравить ребят, это мужская команда, настоящий мужской футбольный клуб. Они молодцы, что выжали из себя все", - приводит слова Ахметзянова с пресс-конференции аккаунт "Оренбурга" в соцсети "ВКонтакте".
"Оренбург" играл в меньшинстве с 49-й минуты после того, как нападающий команды Максим Савельев получил вторую желтую карточку.
"Я в него очень верю и хочу, чтобы он забил очень много мячей, но после того, как он получил вторую желтую карточку, я понял, что это моя ошибка. Его можно было поменять в перерыве. Так что команда спасла не его, а главного тренера", - добавил он.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Оренбург
2 : 1
Ростов
84‎’‎ • Руслан Куль
(Andrey Kasadzhikov)
90‎’‎ • Andrey Kasadzhikov
47‎’‎ • Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортИльдар АхметзяновОренбургРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)РостовМаксим Савельев
 
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