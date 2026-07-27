Ахметзянов прокомментировал матч с "Ростовом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Оренбург» одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в первом туре Российской премьер-лиги.
- Голы «Оренбург» забил на 84-й и 94-й минутах, играя в меньшинстве после удаления игрока на 49-й минуте.
- Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поблагодарил команду за настрой и веру в коллектив.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" выжали из себя все силы, чтобы добиться такой запоминающейся победы над "Ростовом", заявил главный тренер команды Ильдар Ахметзянов.
"Хочу поблагодарить всю команду за тот настрой и ту веру в коллектив, которые у нас сейчас есть. Про такие концовки много говорится после, они запоминаются. Важно было начать сезон с победы, хоть и с такой тяжелой. Разницы нет: три очка - это три очка. Хочется поздравить ребят, это мужская команда, настоящий мужской футбольный клуб. Они молодцы, что выжали из себя все", - приводит слова Ахметзянова с пресс-конференции аккаунт "Оренбурга" в соцсети "ВКонтакте".
"Оренбург" играл в меньшинстве с 49-й минуты после того, как нападающий команды Максим Савельев получил вторую желтую карточку.
"Я в него очень верю и хочу, чтобы он забил очень много мячей, но после того, как он получил вторую желтую карточку, я понял, что это моя ошибка. Его можно было поменять в перерыве. Так что команда спасла не его, а главного тренера", - добавил он.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
84’ • Руслан Куль
(Andrey Kasadzhikov)
90’ • Andrey Kasadzhikov
47’ • Виктор Мелехин