ФСБ: задержанный житель Хабаровска сам вышел на разведку Новой Зеландии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России задержан житель Хабаровска по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии.
- В отношении задержанного расследуется уголовное дело о государственной измене.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанный хабаровчанин по собственной инициативе вышел на разведку Новой Зеландии, сообщила Федеральная служба безопасности России.
По информации ФСБ, задержанный "инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии".
Как сообщила ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. В отношении задержанного расследуется уголовное дело о государственной измене.