Житель Хабаровска работал на разведку, входящую в альянс "Пять глаз"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хабаровске задержан россиянин, обвиняемый в шпионаже.
- Задержанный шпионил в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз".
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанный хабаровчанин шпионил в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии, сообщила Федеральная служба безопасности России.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.
"Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)", - говорится в сообщении.