Житель Хабаровска работал на разведку, входящую в альянс "Пять глаз"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хабаровске задержан россиянин, обвиняемый в шпионаже.

Задержанный шпионил в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз".

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержанный хабаровчанин шпионил в пользу Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии, сообщила Федеральная служба безопасности России.

По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.