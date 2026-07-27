В УК "ВИМ инвестиции" рассказали об объеме общего с "Яндекс Пэй" фонда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли" собрал более пяти миллиардов рублей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Совместный фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли" собрал более пяти миллиардов рублей, что подтверждает его востребованность у инвесторов, сообщил исполнительный директор "ВИМ Инвестиций" Владимир Кириллов газете "Ведомости".
"Рост фонда до более чем пяти миллиардов рублей показывает, что клиенты давно ждали такого решения", - сказал Кириллов изданию.
В компании пояснили, что минимальная сумма вложения в фонд составляет 100 рублей. Пополнять счет можно прямо через приложение "Яндекс Пэй", без брокерского счета, отметил Кириллов. Средства фонда направляются в высоколиквидные активы денежного рынка, уточнили в компании.
Кириллов также сообщил, что компании продолжают развивать продукт и сценарии его использования.
По данным "Ведомостей", о запуске фонда было объявлено 14 апреля, тогда же отмечалось, что продукт рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без глубокого погружения в финансовые продукты. За первую неделю удалось привлечь более одного миллиарда рублей, сообщает газета.