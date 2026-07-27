Рейтинг@Mail.ru
В УК "ВИМ инвестиции" рассказали об объеме общего с "Яндекс Пэй" фонда - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 27.07.2026 (обновлено: 18:29 27.07.2026)
В УК "ВИМ инвестиции" рассказали об объеме общего с "Яндекс Пэй" фонда

Объем фонда "Яндекс Пэй" и УК "ВИМ инвестиции" превысил пять миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
График на мониторе компьютера трейдера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли" собрал более пяти миллиардов рублей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Совместный фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли" собрал более пяти миллиардов рублей, что подтверждает его востребованность у инвесторов, сообщил исполнительный директор "ВИМ Инвестиций" Владимир Кириллов газете "Ведомости".
"Рост фонда до более чем пяти миллиардов рублей показывает, что клиенты давно ждали такого решения", - сказал Кириллов изданию.
В компании пояснили, что минимальная сумма вложения в фонд составляет 100 рублей. Пополнять счет можно прямо через приложение "Яндекс Пэй", без брокерского счета, отметил Кириллов. Средства фонда направляются в высоколиквидные активы денежного рынка, уточнили в компании.
Кириллов также сообщил, что компании продолжают развивать продукт и сценарии его использования.
По данным "Ведомостей", о запуске фонда было объявлено 14 апреля, тогда же отмечалось, что продукт рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без глубокого погружения в финансовые продукты. За первую неделю удалось привлечь более одного миллиарда рублей, сообщает газета.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Экономист рассказала, как выгодно вложить сто тысяч рублей
Вчера, 05:34
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала