В УК "ВИМ инвестиции" рассказали об объеме общего с "Яндекс Пэй" фонда

Краткий пересказ от РИА ИИ Фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли" собрал более пяти миллиардов рублей.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Совместный фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли" собрал более пяти миллиардов рублей, что подтверждает его востребованность у инвесторов, сообщил исполнительный директор "ВИМ Инвестиций" Владимир Кириллов газете " Совместный фонд "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли" собрал более пяти миллиардов рублей, что подтверждает его востребованность у инвесторов, сообщил исполнительный директор "ВИМ Инвестиций" Владимир Кириллов газете " Ведомости ".

"Рост фонда до более чем пяти миллиардов рублей показывает, что клиенты давно ждали такого решения", - сказал Кириллов изданию.

В компании пояснили, что минимальная сумма вложения в фонд составляет 100 рублей. Пополнять счет можно прямо через приложение "Яндекс Пэй", без брокерского счета, отметил Кириллов. Средства фонда направляются в высоколиквидные активы денежного рынка, уточнили в компании.

Кириллов также сообщил, что компании продолжают развивать продукт и сценарии его использования.