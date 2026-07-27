Экономист рассказала, как выгодно вложить сто тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Суммы до 100 тысяч рублей лучше всего положить на накопительный счет, чтобы обеспечить доступность средств.

Суммы до 1,4 миллиона рублей стоит положить на вклад в надежный банк.

Более крупные суммы рекомендуется разделить между несколькими вкладами с разными сроками и процентами для снижения рисков и обеспечения доступа к средствам.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сто тысяч рублей лучше всего положить на накопительный счет - это даст как доход, так и возможность снять деньги без потерь, при этом большие суммы стоит уже класть на вклад в надежный банк, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.

"Если сумма накоплений маленькая, то главное обеспечить ее доступность в случае необходимости, поэтому до 100 тысяч - накопительный счет, для сумм до 1,4 миллиона - вклад в самом надежном банке", - ответила она на вопрос, как хранить накопления в зависимости от их размера.

При этом более крупные суммы стоит положить на несколько вкладов с разными сроками и процентом, добавила экономист. С одной стороны, это дает высокий процент дохода, с другой - при необходимости обеспечивает доступ к средствам почти в любое время, уточнила она.

Панина отметила, что вклады обеспечивают хранение денег на фиксированный срок по фиксированной ставке и клиент может потерять проценты, если захочет снять деньги досрочно. Накопительный счет - более гибкий инструмент без срока действия, но при этом банк самостоятельно может изменять ставку, а клиент - снимать и пополнять "копилку" без ограничений.

По словам экономиста, главный принцип снижения рисков потерь - "не класть яйца в одну корзину".