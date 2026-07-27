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Экономист рассказала, как выгодно вложить сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.07.2026
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05:34 27.07.2026
Экономист рассказала, как выгодно вложить сто тысяч рублей

Экономист Панина посоветовала положить сто тысяч рублей на накопительный счет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суммы до 100 тысяч рублей лучше всего положить на накопительный счет, чтобы обеспечить доступность средств.
  • Суммы до 1,4 миллиона рублей стоит положить на вклад в надежный банк.
  • Более крупные суммы рекомендуется разделить между несколькими вкладами с разными сроками и процентами для снижения рисков и обеспечения доступа к средствам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сто тысяч рублей лучше всего положить на накопительный счет - это даст как доход, так и возможность снять деньги без потерь, при этом большие суммы стоит уже класть на вклад в надежный банк, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.
"Если сумма накоплений маленькая, то главное обеспечить ее доступность в случае необходимости, поэтому до 100 тысяч - накопительный счет, для сумм до 1,4 миллиона - вклад в самом надежном банке", - ответила она на вопрос, как хранить накопления в зависимости от их размера.
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При этом более крупные суммы стоит положить на несколько вкладов с разными сроками и процентом, добавила экономист. С одной стороны, это дает высокий процент дохода, с другой - при необходимости обеспечивает доступ к средствам почти в любое время, уточнила она.
Панина отметила, что вклады обеспечивают хранение денег на фиксированный срок по фиксированной ставке и клиент может потерять проценты, если захочет снять деньги досрочно. Накопительный счет - более гибкий инструмент без срока действия, но при этом банк самостоятельно может изменять ставку, а клиент - снимать и пополнять "копилку" без ограничений.
По словам экономиста, главный принцип снижения рисков потерь - "не класть яйца в одну корзину".
Сбережения разделяются на три части - долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные, уточнила она. Серьезными долгосрочными инструментами на определенном этапе являются инвестиции в акции, долгосрочные облигации или драгоценные металлы. Среднесрочно - инвестиции в облигации государственного займа или вклады с фиксированной доходностью и капитализацией процентов. Краткосрочные - накопительные счета, отметила Панина.
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