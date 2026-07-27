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Тайский фестиваль и бизнес-форум состоятся в Москве - РИА Новости, 27.07.2026
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11:30 27.07.2026 (обновлено: 11:31 27.07.2026)
Тайский фестиваль и бизнес-форум состоятся в Москве

Тайский фестиваль пройдет в столичном саду "Эрмитаж"

© Фото : Пресс-служба Тайского фестиваляТайский фестиваль и бизнес-форум состоится в Москве
Тайский фестиваль и бизнес-форум состоится в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Пресс-служба Тайского фестиваля
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Тайский фестиваль пройдет с 31 июля по 2 августа в московском саду "Эрмитаж", накануне него в столичной Торгово-промышленной палате (МТПП) состоится форум "Бизнес-диалог. Москва – Бангкок. Вектор делового сотрудничества", сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Москвы.
В первый день фестиваля, 31 июля, гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов тайских университетов. Также состоятся показы костюмов "Чуд Тай" в сотрудничестве с командой "Московской недели моды" при поддержке правительства Москвы. Официальная церемония открытия начнется в 18:00 с участием посла Королевства Таиланд в РФ и руководства ДВМС. Завершит первый день концерт народного артиста России Игоря Бутмана.
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На протяжении всех трех дней для посетителей будут работать площадки с традиционными и современными тайскими представлениями. В программе задействованы профессиональные артисты, студенты тайских вузов и старшеклассники из провинции Чонбури.
Особое внимание уделено знакомству с ремеслами и креативными индустриями Таиланда. Гости увидят изделия ручной работы, текстиль, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства, а также смогут принять участие в мастер-классах от художников и ремесленников. Гастрономическая зона представит блюда тайской кухни, экзотические фрукты и продукты из разных регионов страны. Для желающих организуют кулинарные мастер-классы, посвященные культуре питания Таиланда.
На фестивале также будет представлен туристический потенциал королевства: зрителям расскажут о возможностях отдыха и путешествий в различных провинциях.
В свою очередь, бизнес-форум, который пройдет 30 июля, организован департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы совместно с посольством Таиланда и МТПП. Участники смогут установить прямые контакты с тайскими партнерами, ознакомиться с продукцией и услугами компаний, обсудить перспективы совместных проектов и инвестиционного сотрудничества. В состав тайской делегации войдут представители бизнеса и отраслевых объединений в сферах ювелирного производства, фармацевтики и товаров для здоровья, пищевой промышленности и других отраслей.
В рамках форума запланированы B2B-встречи и нетворкинг-сессии с участием бизнесменов и представителей госструктур Таиланда.
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.
 
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