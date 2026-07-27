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Россия продолжит отвечать на боевые действия, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 27.07.2026
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18:16 27.07.2026 (обновлено: 18:28 27.07.2026)
Россия продолжит отвечать на боевые действия, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: Россия продолжит отвечать на развязанные Киевом боевые действия

© AP Photo / John MinchilloИсполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева
Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит отвечать на боевые действия со стороны киевского режима.
  • По словам Анны Евстигнеевой, боевые действия киевский режим развязал при поддержке Запада.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Россия продолжит отвечать на боевые действия, которые развязал киевский режим при поддержке стран Запада, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Россия своих планов не меняет и продолжит отвечать на те боевые действия, которые развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении юго-востока Украины и против России", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.
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