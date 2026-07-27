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Евстигнеева заявила, что люди на Украине готовы растерзать "людоловов" - РИА Новости, 27.07.2026
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18:14 27.07.2026
Евстигнеева заявила, что люди на Украине готовы растерзать "людоловов"

Евстигнеева: люди на Украине готовы растерзать сотрудников ТЦК голыми руками

© AP Photo / John MinchilloИсполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева
Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • И. о. постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что люди на Украине готовы голыми руками растерзать сотрудников ТЦК.
  • По словам дипломата, сотни горожан разгромили машину сотрудников ТЦК и сорвали одежду с одного из них после того, как те силой затолкали мужчину в автомобиль.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Власти довели людей на Украине до такого отчаяния, что они уже готовы голыми руками растерзать "людоловов" из украинских военкоматов, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"После того, как сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) силой затолкали мужчину в автомобиль, сотни горожан окружили военкомов, разгромили их машину, а с одного из сотрудников сорвали одежду. Людей довели до такого отчаяния, что они уже готовы голыми руками растерзать людоловов из ТЦК", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.
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