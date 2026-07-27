Евстигнеева заявила, что люди на Украине готовы растерзать "людоловов"

ООН, 27 июл - РИА Новости. Власти довели людей на Украине до такого отчаяния, что они уже готовы голыми руками растерзать "людоловов" из украинских военкоматов, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.