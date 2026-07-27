Евстигнеева оценила потенциальное размещение иностранных военных на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Евстигнеева заявила о том, что иностранные военные подразделения в случае их размещения на Украине будут рассматриваться Россией как законные военные цели.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Иностранные военные подразделения в случае их размещения на Украине будут рассматриваться Россией как законные военные цели, заявила и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Обращаюсь к европейским участникам "коалиции желающих"... Ваши подразделения (в случае их размещения на Украине - ред.) будут рассматриваться нами как законные военные цели", - сказала она в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.