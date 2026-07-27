Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Западная Европа пытается превратиться в неонацистское милитаристское чудовище.
- По ее словам, Западная Европа "распорядилась" свободой, принесенной ей другими, и через 80 лет стремится вновь стать неонацистским милитаристским государством.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Западная Европа пытается всеми силами превратиться в неонацистское милитаристское чудовище, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И вот, принеся им освобождение, не только жизнь, но главное настоящую свободу, мы видим, как они ею распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище", - сказала Захарова на брифинге.