Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что попытки политиков Евросоюза вытеснить культуру России нежизнеспособны, поскольку она укоренена в культуре европейской.

По словам политика, в рамках борьбы со всем русским в Евросоюзе даже отменили трансляции балетных постановок московского Большого театра.

БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Попытки политиков Евросоюза вытеснить культуру России нежизнеспособны, поскольку она укоренена в культуре европейской, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Она (русская культура - ред.) глубоко укоренена в нашем общем европейском наследии, и любое отделение русской культуры от более широкой европейской культуры является полностью искусственным и не может быть жизнеспособным", - сказал собеседник агентства.

Картайзер добавил, что в последнее время в ЕС пытались безуспешно вытеснить все русское.

"За последние годы мы стали свидетелями множества тщетных попыток устранить все русское из нашей жизни", - сказал евродепутат.

Политик отметил, что в рамках борьбы со всем русским в Евросоюзе даже отменили трансляции балетных постановок московского Большого театра, которые имели значительную популярность.