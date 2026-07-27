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В Европарламенте оценили попытки ЕС вытеснить культуру России - РИА Новости, 27.07.2026
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06:53 27.07.2026
В Европарламенте оценили попытки ЕС вытеснить культуру России

Евродепутат Картайзер: попытки вытеснить культуру России нежизнеспособны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что попытки политиков Евросоюза вытеснить культуру России нежизнеспособны, поскольку она укоренена в культуре европейской.
  • По словам политика, в рамках борьбы со всем русским в Евросоюзе даже отменили трансляции балетных постановок московского Большого театра.
БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Попытки политиков Евросоюза вытеснить культуру России нежизнеспособны, поскольку она укоренена в культуре европейской, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Она (русская культура - ред.) глубоко укоренена в нашем общем европейском наследии, и любое отделение русской культуры от более широкой европейской культуры является полностью искусственным и не может быть жизнеспособным", - сказал собеседник агентства.
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Картайзер добавил, что в последнее время в ЕС пытались безуспешно вытеснить все русское.
"За последние годы мы стали свидетелями множества тщетных попыток устранить все русское из нашей жизни", - сказал евродепутат.
Политик отметил, что в рамках борьбы со всем русским в Евросоюзе даже отменили трансляции балетных постановок московского Большого театра, которые имели значительную популярность.
Ранее представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
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