Европа сомневается в ядерном зонтике США, заявил постпред России в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного «зонтика».
- Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания», и анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и совместные учения по сдерживанию с восемью европейскими странами.
ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания", - сказал дипломат.
По его словам, "все это не только на бумаге".
По его словам, "симптоматично", что в Берлине уже ведется публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом, да и в Варшаве есть те, кто не исключает такой возможности.
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"Другие страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности "старшему" союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного оружия партнеров по НАТО", - отметил постпред.
Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
По словам французского лидера, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.