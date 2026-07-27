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Европа сомневается в ядерном зонтике США, заявил постпред России в Женеве - РИА Новости, 27.07.2026
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03:33 27.07.2026 (обновлено: 03:35 27.07.2026)
Европа сомневается в ядерном зонтике США, заявил постпред России в Женеве

Гатилов: ЕС развивает свои системы сдерживания, сомневаясь в ядерном зонтике США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного «зонтика».
  • Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания», и анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и совместные учения по сдерживанию с восемью европейскими странами.
ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания", - сказал дипломат.
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По его словам, "все это не только на бумаге".
"Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей. Буквально на прошлой неделе состоялись совместные французско-германские учения по дозаправке в воздухе истребителей, способных нести ядерное оружие. Это, очевидно, лишь начало", - считает Гатилов.
По его словам, "симптоматично", что в Берлине уже ведется публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом, да и в Варшаве есть те, кто не исключает такой возможности.
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"Другие страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности "старшему" союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного оружия партнеров по НАТО", - отметил постпред.
Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
По словам французского лидера, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреЕвропаСШАГеннадий ГатиловЭммануэль МакронООННАТОРоссияГермания
 
 
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