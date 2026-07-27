Европа сомневается в ядерном зонтике США, заявил постпред России в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного «зонтика».

Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией и Польшей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания», и анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и совместные учения по сдерживанию с восемью европейскими странами.

ЖЕНЕВА, 27 июл – РИА Новости. Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Европейцы, усомнившись в надежности американского ядерного "зонтика", теперь уже работают над созданием собственных механизмов сдерживания", - сказал дипломат.

По его словам, "все это не только на бумаге".

"Франция уже запускает элементы практического сотрудничества в ядерной сфере с Германией Польшей . Буквально на прошлой неделе состоялись совместные французско-германские учения по дозаправке в воздухе истребителей, способных нести ядерное оружие. Это, очевидно, лишь начало", - считает Гатилов.

По его словам, "симптоматично", что в Берлине уже ведется публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом, да и в Варшаве есть те, кто не исключает такой возможности.

« "Другие страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности "старшему" союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного оружия партнеров по НАТО", - отметил постпред.

Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.

По словам французского лидера, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.