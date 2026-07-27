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"Эвалар" запустил ИИ-ассистента для подбора БАД - РИА Новости, 27.07.2026
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16:28 27.07.2026

"Эвалар" запустил ИИ-ассистента для подбора БАД

© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар" ИИ-ассистент Эва
ИИ-ассистент Эва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
ИИ-ассистент Эва
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МОСКВА, 27 июл - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". "Эвалар" запустил ИИ-ассистента – нутрициолога Эву. Это собственная разработка компании – над разработкой бота ИТ-специалисты трудились около года, а в работу запустили около двух месяцев назад.
Бот работает на платформе собственного интернет-магазина компании. Как отмечают разработчики, основная задача бота – упростить и ускорить взаимодействие пользователя с сервисом. Эва помогает быстро находить нужную информацию – время на поиски сокращается, не нужно просматривать много страниц. Другой важной особенностью бота является то, что он работает с научной верифицированной информацией о биологически активных веществах, области их применения, дозировках и т.п.
Запуск проекта ориентирован на повышение качества клиентского сервиса. "Запуск Эвы – важный шаг в развитии цифровых сервисов. Использование искусственного интеллекта – это не просто тренд, а реальный способ сделать взаимодействие с брендом проще и полезнее. Сейчас бот решает сразу несколько задач: упрощает поиск, повышает информированность потребителей в вопросах применения БАД и выстраивает для клиента единое окно взаимодействия с брендом. В перспективе ИИ-ассистент Эва должна стать настоящим проводником в мир БАД", – отметил директор Департамента электронной коммерции ЗАО "Эвалар" Сергей Багдасарян.
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