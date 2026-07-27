Эстонцы встревожены появлением украинских БПЛА, заявили в посольстве России

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

"Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате", - сказал Абилов.