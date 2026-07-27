Рейтинг@Mail.ru
Эстонцы встревожены появлением украинских БПЛА, заявили в посольстве России - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 27.07.2026
Эстонцы встревожены появлением украинских БПЛА, заявили в посольстве России

Посольство России: жители Эстонии сильно встревожены появлением украинских БПЛА

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нахождение украинских дронов в воздушном пространстве Эстонии вызывает сильную тревогу в обществе, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
  • Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате", - сказал Абилов.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
СМИ: упавший в Эстонии БПЛА был оснащен пятью килограммами взрывчатки
22 июня, 14:13
 
В миреЭстонияРоссияУкраинаТаллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала