Эстонцы встревожены появлением украинских БПЛА, заявили в посольстве России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нахождение украинских дронов в воздушном пространстве Эстонии вызывает сильную тревогу в обществе, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
- Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате", - сказал Абилов.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.