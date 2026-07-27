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ЕС исключил российский соболиный мех из санкций - РИА Новости, 27.07.2026
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09:34 27.07.2026 (обновлено: 09:35 27.07.2026)
ЕС исключил российский соболиный мех из санкций

ЕС исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов в рамках 21-го пакета санкций.
  • По просьбе Италии и Греции было сделано исключение для соболиных шкурок, так как их трудно достать где-либо еще.
  • Исключение было согласовано спустя три месяца после того, как Евросоюз впервые ввел полный запрет на импорт российских мехов.
БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно.
Соответствующее изменение внесено в приложение XXI к санкционному регламенту ЕС, опубликованному 23 июля в Официальном журнале Евросоюза.
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Теперь из перечня запрещенных к импорту из России выделанных меховых шкур прямо исключен соболь. В обновленной редакции приложения говорится, что "запрет распространяется на выделанные меховые шкурки, за исключением соболя". При этом сам санкционный регламент никак не объясняет причины такого исключения.
В то же время издание Euractiv сообщило со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, что исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, а в Еврокомиссии послабление в санкциях объяснили тем, что "по всей видимости, их (соболиные шкурки - ред.) очень трудно достать где-либо еще".
По информации издания, Италия и Греция входят в число крупнейших европейских импортеров дорогостоящего соболиного меха.
Исключение было согласовано спустя всего три месяца после того, как Евросоюз впервые ввел полный запрет на импорт российских мехов.
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Euractiv также отмечает, что Италия и Греция в принципе стали одними из главных инициаторов смягчения 21-го пакета санкций. В частности, Рим добился отказа от полного запрета на въезд в ЕС российских военнослужащих, а Афины получили временное исключение для перевозок российского сжиженного природного газа в третьи страны.
Таким образом, несмотря на заявленный курс на дальнейшее ужесточение санкционного давления на Россию, Евросоюз был вынужден сделать исключение для одного из наиболее ценных российских экспортных мехов из-за отсутствия сопоставимой альтернативы на мировом рынке.
Москва неоднократно заявляла, что считает санкции ЕС незаконными и неэффективными. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.
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