Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов в рамках 21-го пакета санкций.

По просьбе Италии и Греции было сделано исключение для соболиных шкурок, так как их трудно достать где-либо еще.

Исключение было согласовано спустя три месяца после того, как Евросоюз впервые ввел полный запрет на импорт российских мехов.

БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно.

Соответствующее изменение внесено в приложение XXI к санкционному регламенту ЕС , опубликованному 23 июля в Официальном журнале Евросоюза.

Теперь из перечня запрещенных к импорту из России выделанных меховых шкур прямо исключен соболь. В обновленной редакции приложения говорится, что "запрет распространяется на выделанные меховые шкурки, за исключением соболя". При этом сам санкционный регламент никак не объясняет причины такого исключения.

В то же время издание Euractiv сообщило со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, что исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, а в Еврокомиссии послабление в санкциях объяснили тем, что "по всей видимости, их (соболиные шкурки - ред.) очень трудно достать где-либо еще".

По информации издания, Италия и Греция входят в число крупнейших европейских импортеров дорогостоящего соболиного меха.

Исключение было согласовано спустя всего три месяца после того, как Евросоюз впервые ввел полный запрет на импорт российских мехов.

Euractiv также отмечает, что Италия и Греция в принципе стали одними из главных инициаторов смягчения 21-го пакета санкций. В частности, Рим добился отказа от полного запрета на въезд в ЕС российских военнослужащих, а Афины получили временное исключение для перевозок российского сжиженного природного газа в третьи страны.

Таким образом, несмотря на заявленный курс на дальнейшее ужесточение санкционного давления на Россию, Евросоюз был вынужден сделать исключение для одного из наиболее ценных российских экспортных мехов из-за отсутствия сопоставимой альтернативы на мировом рынке.