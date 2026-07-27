В ЕР выступили за расширение действия электронных рецептов на лекарства

Краткий пересказ от РИА ИИ "Единая Россия" выступает за расширение действия электронных рецептов на лекарства по всей России, заявила кандидат от партии на выборы в Госдуму Людмила Болилая.

По ее словам, в первую очередь технологии нужно внедрять в регионы, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными препаратами.

Она отметила, что повышение доступности медицинской помощи остается одним из приоритетов ЕР.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Единая Россия" выступает за расширение действия электронных рецептов на лекарства по всей России, заявила Герой России, кандидат ЕР по выборам в Госдуму девятого созыва Людмила Болилая.

"Получение необходимых препаратов не должно зависеть от границ между регионами. В " Единой России " поддерживают расширение действия электронных рецептов и считают, что этот механизм необходимо постепенно распространять по всей стране", — приводят слова Болилой в пресс-службе партии.

Она отметила, что в первую очередь технологии нужно внедрять в регионы, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными лекарствами.

Герой России подчеркнула, что повышение доступности медицинской помощи остается одним из приоритетов "Единой России". По инициативе партии развиваются передвижные аптеки в малых населенных пунктах, улучшаются механизмы лекарственного обеспечения населения и расширяются перечни жизненно важных препаратов.

"Логичным продолжением этой работы станет единая система электронных рецептов, которой можно воспользоваться независимо от региона", — цитируют Болилую в пресс-службе.