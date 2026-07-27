В ЕР выступили за расширение действия электронных рецептов на лекарства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" выступает за расширение действия электронных рецептов на лекарства по всей России, заявила кандидат от партии на выборы в Госдуму Людмила Болилая.
- По ее словам, в первую очередь технологии нужно внедрять в регионы, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными препаратами.
- Она отметила, что повышение доступности медицинской помощи остается одним из приоритетов ЕР.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Единая Россия" выступает за расширение действия электронных рецептов на лекарства по всей России, заявила Герой России, кандидат ЕР по выборам в Госдуму девятого созыва Людмила Болилая.
"Получение необходимых препаратов не должно зависеть от границ между регионами. В "Единой России" поддерживают расширение действия электронных рецептов и считают, что этот механизм необходимо постепенно распространять по всей стране", — приводят слова Болилой в пресс-службе партии.
Она отметила, что в первую очередь технологии нужно внедрять в регионы, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными лекарствами.
Герой России подчеркнула, что повышение доступности медицинской помощи остается одним из приоритетов "Единой России". По инициативе партии развиваются передвижные аптеки в малых населенных пунктах, улучшаются механизмы лекарственного обеспечения населения и расширяются перечни жизненно важных препаратов.
"Логичным продолжением этой работы станет единая система электронных рецептов, которой можно воспользоваться независимо от региона", — цитируют Болилую в пресс-службе.
По ее словам, такая инициатива связана в том числе с предложениями граждан, которые поступают в новую Народную программу партии.