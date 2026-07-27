В Астраханской области резко выросло число больных энтеровирусной инфекцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астраханской области фиксируется сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.
- Среднемноголетний показатель заболеваемости превышен в три раза.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией фиксируется в Астраханской области, среднемноголетний показатель превышен в три раза, сообщает управление Роспотребнадзора региона.
По информации ведомства, с началом теплого периода года возрастает риск заболевания кишечными инфекциями, в том числе и энтеровирусными инфекциями.
"На территории Астраханской области отмечается сезонный подъем заболеваемости по энтеровирусной инфекции и превышение среднемноголетнего показателя в три раза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заболеваемость регистрируется повсеместно.
Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых кишечными вирусами. Проявляется от бессимптомного течения до тяжелых заболеваний с поражением центральной нервной системы, сердца, ЖКТ, мышц и других органов.
В управлении напомнили, что вирусы передаются через загрязненную пищу, воду, предметы, грязные руки, а также по воздуху - при чихании, кашле и разговоре. Для профилактики необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду, перед употреблением мыть фрукты и овощи. Также рекомендуется купаться только в разрешенных местах и стараться не заглатывать воду.
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