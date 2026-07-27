В Астраханской области резко выросло число больных энтеровирусной инфекцией

По информации ведомства, с началом теплого периода года возрастает риск заболевания кишечными инфекциями, в том числе и энтеровирусными инфекциями.

В управлении напомнили, что вирусы передаются через загрязненную пищу, воду, предметы, грязные руки, а также по воздуху - при чихании, кашле и разговоре. Для профилактики необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду, перед употреблением мыть фрукты и овощи. Также рекомендуется купаться только в разрешенных местах и стараться не заглатывать воду.