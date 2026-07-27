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Энергодар полностью обесточен на сутки для выполнения работ - РИА Новости, 27.07.2026
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16:06 27.07.2026
Энергодар полностью обесточен на сутки для выполнения работ

Энергодар полностью обесточен на сутки для выполнения работ в энергосистеме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Энергодаре
Линии электропередач в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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Линии электропередач в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар полностью обесточен для выполнения работ в энергосистеме.
  • Критическая инфраструктура города переведена на резервные дизель-генераторы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен предварительно на сутки для выполнения работ в энергосистеме, сообщил глава города Максим Пухов.
"С 13.40 (мск - ред.) сегодняшнего дня Энергодар полностью обесточен, это необходимо для выполнения ряда работ в энергосистеме. Предварительно, полное отключение продлится около суток", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, критическая инфраструктура переведена на резервные дизель-генераторы.
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ЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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