Энергодар полностью обесточен на сутки для выполнения работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен предварительно на сутки для выполнения работ в энергосистеме, сообщил глава города Максим Пухов.

"С 13.40 (мск - ред.) сегодняшнего дня Энергодар полностью обесточен, это необходимо для выполнения ряда работ в энергосистеме. Предварительно, полное отключение продлится около суток", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".