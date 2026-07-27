Спасатели начали спуск тел погибших на Эльбрусе альпинистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели приступили к спуску тел четырех погибших альпинистов на Эльбрусе: трех иностранцев и одного гражданина России.

Группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, их тела были найдены и эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Спасатели приступили к спуску тел погибших на Эльбрусе трех иностранных альпинистов, вместе с ними эвакуируют и тело погибшего во время другого восхождения россиянина, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

« "По состоянию на 14.20 спасателями обнаружены все четыре тела (трое иностранцы и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел", - говорится в сообщении.

СУСК РФ по региону сообщило 26 июля, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус , один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих приостановили из-за непогоды, в понедельник утром их возобновили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.