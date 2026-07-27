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Спасатели возобновили поиски пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов - РИА Новости, 27.07.2026
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08:16 27.07.2026
Спасатели возобновили поиски пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов

МЧС: спасатели возобновили поиски пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на северную сторону Эльбруса
Вид на северную сторону Эльбруса - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на северную сторону Эльбруса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели возобновили поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе утром в понедельник.
  • Группа из семи альпинистов осуществляла восхождение на Эльбрус, двое из них погибли, один найден живым, поиски троих приостановлены из-за непогоды.
  • Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Спасатели утром в понедельник возобновили поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе, пропавших 26 июля, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону в понедельник.
СУ СК РФ по региону сообщило 26 июля, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих приостановили из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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"По состоянию на 05.00 мск поисковые работы на горе Эльбрус возобновлены", - говорится в сообщении.
В работах участвуют 11 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели "Кавказ.РФ".
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ПроисшествияЭльбрусРоссияБосния и ГерцеговинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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