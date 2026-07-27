Спасатели возобновили поиски пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели возобновили поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе утром в понедельник.

Группа из семи альпинистов осуществляла восхождение на Эльбрус, двое из них погибли, один найден живым, поиски троих приостановлены из-за непогоды.

Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.

НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Спасатели утром в понедельник возобновили поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе, пропавших 26 июля, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону в понедельник.

СУ СК РФ по региону сообщило 26 июля, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих приостановили из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

« "По состоянию на 05.00 мск поисковые работы на горе Эльбрус возобновлены", - говорится в сообщении.

В работах участвуют 11 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели "Кавказ.РФ".