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Выживший альпинист назвал причину гибели членов его группы на Эльбрусе - РИА Новости, 27.07.2026
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04:55 27.07.2026 (обновлено: 07:39 27.07.2026)
Выживший альпинист назвал причину гибели членов его группы на Эльбрусе

Спасенный с Эльбруса альпинист назвал неверный прогноз погоды причиной трагедии

© РИА Новости / Ольга ТузоваЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Ольга Тузова
Эльбрус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из спасенных с Эльбруса альпинистов Харис Адилович назвал причиной трагедии неверный прогноз погоды.
  • В горах Кабардино-Балкарии погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины, еще двоих нашли живыми.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Неверный прогноз погоды стал причиной гибели части группы альпинистов из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе, рассказал один из спасенных туристов.
По его словам, на родине из-за большого количества гор все команды тренируются практически каждые выходные.
"Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды", — пояснил Адилович в беседе с газетой "Известия".
Ранее стало известно, что в горах в Кабардино-Балкарии погибли пять альпинистов из Балкан. Еще двоих членов иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Правоохранительные органы организовали проверку.
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