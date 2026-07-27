Выживший альпинист назвал причину гибели членов его группы на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из спасенных с Эльбруса альпинистов Харис Адилович назвал причиной трагедии неверный прогноз погоды.

В горах Кабардино-Балкарии погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины, еще двоих нашли живыми.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Неверный прогноз погоды стал причиной гибели части группы альпинистов из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе, рассказал один из спасенных туристов.

По его словам, на родине из-за большого количества гор все команды тренируются практически каждые выходные.

"Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды", — пояснил Адилович в беседе с газетой " Известия ".