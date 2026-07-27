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"Портовый Альянс" в I полугодии увеличил экспорт угля до 17 млн тонн - РИА Новости, 27.07.2026
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13:40 27.07.2026
"Портовый Альянс" в I полугодии увеличил экспорт угля до 17 млн тонн

"Портовый Альянс" в I полугодии нарастил экспорт угля на 13% год к году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнера
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группа "Портовый Альянс" в первом полугодии 2026 года увеличила перевалку угля на экспорт до 17 миллионов тонн, рост составил 13% год к году, сообщила компания.
Китай сохранил за собой статус ключевого покупателя с объемом 6,4 миллиона тонн, что соответствует прошлогоднему показателю, но на фоне общего роста объемов перевалки Группы за счет других рынков его доля сократилась с 43% до 38%.
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Новые объемы перевалки были распределены в пользу других крупных экономик Азии, в первую очередь Индии и Южной Кореи. Совокупная доля этих двух стран в угольном экспорте Группы выросла с 23% в 2025 году до 38% в 2026 году. Остальная часть груза была направлена в Турцию, страны Африки, Вьетнам и другие государства Юго-Восточной Азии.
"Первое полугодие 2026 года показало, что экспортный рынок российского угля стал более диверсифицированным. Китай остается нашим крупнейшим партнером, объемы отгрузок в его адрес стабильны. При этом мы отмечаем растущий спрос со стороны других азиатских стран. Благодаря росту поставок в Индию и Южную Корею, Группа снизила зависимость от локальных факторов и обеспечила стабильный сбыт для российских угольных предприятий", - приводятся в сообщении слова директора по эксплуатационной работе портов Группы "Портовый Альянс" Сергея Галкина.
В первом полугодии порты и терминалы Группы принимали сырье из ключевых угледобывающих регионов страны: Кузбасса, Хакасии, Восточной Сибири, Забайкалья и Хабаровского края.
Группа компаний "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах РФ: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год. Специализируется на экспорте энергетического угля и минеральных удобрений.
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