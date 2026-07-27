"Портовый Альянс" в I полугодии увеличил экспорт угля до 17 млн тонн

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группа "Портовый Альянс" в первом полугодии 2026 года увеличила перевалку угля на экспорт до 17 миллионов тонн, рост составил 13% год к году, сообщила компания.

Китай сохранил за собой статус ключевого покупателя с объемом 6,4 миллиона тонн, что соответствует прошлогоднему показателю, но на фоне общего роста объемов перевалки Группы за счет других рынков его доля сократилась с 43% до 38%.

Новые объемы перевалки были распределены в пользу других крупных экономик Азии, в первую очередь Индии и Южной Кореи. Совокупная доля этих двух стран в угольном экспорте Группы выросла с 23% в 2025 году до 38% в 2026 году. Остальная часть груза была направлена в Турцию, страны Африки, Вьетнам и другие государства Юго-Восточной Азии.

"Первое полугодие 2026 года показало, что экспортный рынок российского угля стал более диверсифицированным. Китай остается нашим крупнейшим партнером, объемы отгрузок в его адрес стабильны. При этом мы отмечаем растущий спрос со стороны других азиатских стран. Благодаря росту поставок в Индию и Южную Корею, Группа снизила зависимость от локальных факторов и обеспечила стабильный сбыт для российских угольных предприятий", - приводятся в сообщении слова директора по эксплуатационной работе портов Группы "Портовый Альянс" Сергея Галкина.

В первом полугодии порты и терминалы Группы принимали сырье из ключевых угледобывающих регионов страны: Кузбасса, Хакасии, Восточной Сибири, Забайкалья и Хабаровского края.