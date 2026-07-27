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Сибирские компании находят новых партнеров через "Мой экспорт" - РИА Новости, 27.07.2026
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13:21 27.07.2026
Сибирские компании находят новых партнеров через "Мой экспорт"

Более шести тысяч сибирских компаний используют сервисы платформы "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сибирские компании находят новых партнеров через сервисы по поиску покупателя на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Более 6 тысяч компаний Сибирского федерального округа уже используют сервисы платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") Российского экспортного центра. Платформа, функционирующая с 2020 года, закрывает полный цикл внешнеэкономической деятельности - от подбора контрагентов и оформления разрешений до логистики. Наибольшей популярностью у сибирского бизнеса пользуется сервис по поиску зарубежных покупателей", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
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Среди активных пользователей платформы - три предприятия из разных регионов Сибири, которые с помощью этого инструмента решили конкретные задачи по выходу на новые рынки. Томский "Копыловский кирпичный завод", омское ООО "Зерновые линии" и новосибирская компания "ТФ Теплодар" не только входят в число лидеров экспортного направления в своих отраслях, но и демонстрируют, как цифровая подборка партнеров сокращает время на поиск контрагентов и снижает издержки при старте поставок.
Как рассказали в РЭЦ, "Копыловский кирпичный завод" с помощью сервиса нашел трех новых дистрибьюторов в Казахстане и Киргизии, с которыми предприятие ранее не взаимодействовало через выставочные каналы. Это позволило заключить контракты на поставку крупноформатных блоков повышенной прочности, которые до этого реализовывались только внутри России. В итоге завод за полгода нарастил экспортные отгрузки в страны ближнего зарубежья.
Омское ООО "Зерновые линии", в свою очередь, через платформу вышло на покупателя из ОАЭ, заинтересованного в конкретном сорте ячменя с фитосанитарной сертификацией. Сервис помог оперативно отсеять ненадежных партнеров и сократить этап проверки контрагента с двух месяцев до двух недель. Это ускорило заключение сделки на тестовую партию зерна, после чего компания начала прорабатывать регулярные поставки на Ближний Восток.
Для новосибирского производителя отопительного оборудования "ТФ Теплодар" сервис по поиску покупателей стал каналом выхода на сербского дилера, который ранее импортировал аналогичную продукцию из Европы. Платформа подобрала компанию с подходящим профилем, что позволило сразу предложить конкурентные ценовые условия и адаптировать технические характеристики под запрос. Результатом стал подписанный контракт на ежегодные поставки 200 котлов - выход на этот рынок через холодные коммерческие предложения занимал у предприятия более года без результата.
Руководитель Представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова отметила: "Для любого бизнеса принципиально важны две составляющие - время и деньги. Платформа "Мой экспорт" позволяет экспортерам сокращать временные и трудовые затраты на оформление документов, получать аналитическую информацию о барьерах и требованиях рынков, а также находить потенциальных покупателей через сервисы по поиску покупателей. Только в этом году клиентам платформы из Новосибирской области было оказано свыше 30,6 тысячи услуг".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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