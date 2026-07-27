Ефимов: 18 школ и детских садов построили в Новой Москве за пять лет

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В Новой Москве за пять с половиной лет в рамках Адресной инвестиционной программы возвели и отремонтировали 18 детских образовательных учреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Современные объекты образования возводятся на территории всей столицы, в зависимости от потребностей каждого района. С 2021 года в Новомосковском административном округе за счет средств городского бюджета построили и реконструировали 18 школ, детских садов и учебный комплекс", – цитирует слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыДетский сад в районе Щербинка, квартал Южный
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Детский сад в районе Щербинка, квартал Южный
Замглавы города уточнил, что новые объекты могут вмещать свыше 8 тысяч человек.
В сообщении градкомплекса отмечается, что строительство и реконструкция школ и детских садов проводились во Внукове, Коммунарке, Филимонковском районе и Щербинке.
В частности, работы велись в 10 школах и учебных корпусах, где могут учиться свыше 6,6 тысяч детей. К примеру, в Щербинке и Коммунарке в 2025 году открыли две современные школы на 1,5 тысячи человек. Внутри объектов размещены медиатеки, ИТ-классы, кабинеты для лабораторных работ и исследований, спортзалы, добавили в пресс-службе градкомплекса.
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