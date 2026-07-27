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Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 1,4 тысячи - РИА Новости, 27.07.2026
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10:17 27.07.2026 (обновлено: 10:19 27.07.2026)
Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 1,4 тысячи

В ДР Конго 1405 человек умерли из-за вспышки Эболы

© AP Photo / Dirole Lotsima DieudonneМедик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Dirole Lotsima Dieudonne
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,4 тысячи.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,4 тысячи, сообщило министерство связи и СМИ страны.
"Зарегистрировано 3200 подтвержденных случая (заражения - ред.), из которых 773 пациента находятся в режиме изоляции или госпитализированы, 571 человек выздоровел, а 1405 - скончались. Уровень летальности составляет 43,9%", - говорится в сводке министерства на его странице в соцсети Х.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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