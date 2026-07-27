Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 1,4 тысячи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,4 тысячи.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,4 тысячи, сообщило министерство связи и СМИ страны.
"Зарегистрировано 3200 подтвержденных случая (заражения - ред.), из которых 773 пациента находятся в режиме изоляции или госпитализированы, 571 человек выздоровел, а 1405 - скончались. Уровень летальности составляет 43,9%", - говорится в сводке министерства на его странице в соцсети Х.