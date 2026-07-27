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Джигурда взыскал 200 тысяч рублей с продавцов масок с его лицом - РИА Новости, 27.07.2026
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Шоубиз
 
03:04 27.07.2026
Джигурда взыскал 200 тысяч рублей с продавцов масок с его лицом

Джигурда отсудил у двух бизнесменов по сто тысяч рублей за маски с его лицом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер и шоумен Никита Джигурда
Актер и шоумен Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер и шоумен Никита Джигурда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе товары с его изображением.
  • Суд в Москве вынес решения по искам в середине июля, однако во взыскании средств с маркетплейса Джигурде было отказано.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением, сообщил РИА Новости юрист артиста Сергей Воронов.
Решения по двум искам суд в Москве вынес в середине июля.
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“По обоим искам – о картонных масках и тканевых балаклавах – с каждого индивидуального предпринимателя в пользу Никиты Борисовича взыскано 100 тысяч рублей”, - сказал собеседник агентства.
По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование своих изображений без разрешения, но получил в этой части отказ.
Ранее иск к индивидуальной предпринимательнице по похожим основаниям подал актер Сергей Безруков, с продавца тогда взыскали 200 тысяч рублей.
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ШоубизПроисшествияМоскваНикита ДжигурдаСергей Безруков
 
 
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