Ученые опровергли миф о "Дубе Петра I"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миф о том, что "Дуб Петра I" в Астрахани посадил сам импертор, не соответствует действительности.
- Эксперты установили, что дуб старше императора примерно на 100 лет.
- Специалисты отметили, что дуб является ровесником областного центра и представляет культурную, историческую и природную ценность.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Миф о том, что "Дуб Петра I" в Астрахани посадил сам Петр Великий не соответствует действительности, оказалось, что дерево старше императора примерно на более чем 100 лет, рассказали РИА Новости во Всероссийской программе "Деревья – памятники живой природы".
По словам специалистов, на самом деле Петр I побывал в Астрахани, когда дереву уже было 152 года.
"Тем не менее, опровергнутая гипотеза о том, что дуб был посажен Петром I, не делает дерево менее заслуженным - оно фактически является ровесником областного центра, свидетелем множества исторических событий и, безусловно, представляет культурную, историческую и природную ценность", - добавили там.