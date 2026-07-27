Краткий пересказ от РИА ИИ Миф о том, что "Дуб Петра I" в Астрахани посадил сам импертор, не соответствует действительности.

Эксперты установили, что дуб старше императора примерно на 100 лет.

Специалисты отметили, что дуб является ровесником областного центра и представляет культурную, историческую и природную ценность.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Миф о том, что "Дуб Петра I" в Астрахани посадил сам Петр Великий не соответствует действительности, оказалось, что дерево старше императора примерно на более чем 100 лет, рассказали РИА Новости во Всероссийской программе "Деревья – памятники живой природы".

"До недавнего времени считалось, что дуб ... был посажен Петром I в 1722 году во время его пребывания в Астрахани для подготовки персидского похода. Сенсацией стал установленный экспертами возраст дерева, который означает, что дуб на 100 лет старше великого реформатора", - рассказали в программе.

По словам специалистов, на самом деле Петр I побывал в Астрахани, когда дереву уже было 152 года.