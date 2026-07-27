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Ученые опровергли миф о "Дубе Петра I" - РИА Новости, 27.07.2026
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06:08 27.07.2026
Ученые опровергли миф о "Дубе Петра I"

"Дуб Петра I" в Астрахани старше императора примерно на сто лет

© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкКартина "Петр I" в исполнении неизвестного художника
Картина Петр I в исполнении неизвестного художника - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Картина "Петр I" в исполнении неизвестного художника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миф о том, что "Дуб Петра I" в Астрахани посадил сам импертор, не соответствует действительности.
  • Эксперты установили, что дуб старше императора примерно на 100 лет.
  • Специалисты отметили, что дуб является ровесником областного центра и представляет культурную, историческую и природную ценность.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Миф о том, что "Дуб Петра I" в Астрахани посадил сам Петр Великий не соответствует действительности, оказалось, что дерево старше императора примерно на более чем 100 лет, рассказали РИА Новости во Всероссийской программе "Деревья – памятники живой природы".
"До недавнего времени считалось, что дуб ... был посажен Петром I в 1722 году во время его пребывания в Астрахани для подготовки персидского похода. Сенсацией стал установленный экспертами возраст дерева, который означает, что дуб на 100 лет старше великого реформатора", - рассказали в программе.
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По словам специалистов, на самом деле Петр I побывал в Астрахани, когда дереву уже было 152 года.
"Тем не менее, опровергнутая гипотеза о том, что дуб был посажен Петром I, не делает дерево менее заслуженным - оно фактически является ровесником областного центра, свидетелем множества исторических событий и, безусловно, представляет культурную, историческую и природную ценность", - добавили там.
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