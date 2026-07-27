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В Новой Москве ликвидировали пожар, возникший на месте ДТП с грузовиком - РИА Новости, 27.07.2026
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23:03 27.07.2026 (обновлено: 23:07 27.07.2026)
В Новой Москве ликвидировали пожар, возникший на месте ДТП с грузовиком

В Новой Москве ликвидировали возникший на месте смертельного ДТП пожар

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на месте ДТП с легковушкой и грузовиком в Новой Москве ликвидирован.
  • Сотрудники МЧС работали на месте пожара на Калужском шоссе в районе Вороново после столкновения BMW и фуры, в результате аварии два человека погибли.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пожар, который возник на месте смертельного ДТП с легковушкой и грузовиком в Новой Москве, ликвидирован, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"Пожар ликвидирован", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник в ГУМЧС столицы рассказали РИА Новости, что сотрудники ведомства работают на месте пожара на Калужском шоссе в районе Вороново, который произошел после столкновения легковушки и фуры. В Госавтоинспекции региона добавили, что причиной ДТП стал выезд BMW на встречку, в результате аварии два человека погибли.
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