В Новой Москве в ДТП с BMW и грузовиком погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новой Москве два человека человека погибли в ДТП с участием BMW и грузовика.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

Авария произошла в районе села Вороново.

Прокуратура начала проверку.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Два человека в легковом автомобиле погибли", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в районе села Вороново водитель BMW врезался в грузовую машину, выехав на встречную полосу. Произошло возгорание, его уже потушили.