В Новой Москве в ДТП с BMW и грузовиком погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новой Москве два человека человека погибли в ДТП с участием BMW и грузовика.
- Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.
- Авария произошла в районе села Вороново.
- Прокуратура начала проверку.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Два человека в легковом автомобиле погибли", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в районе села Вороново водитель BMW врезался в грузовую машину, выехав на встречную полосу. Произошло возгорание, его уже потушили.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.