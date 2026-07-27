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В Новой Москве в ДТП с BMW и грузовиком погибли два человека - РИА Новости, 27.07.2026
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22:27 27.07.2026 (обновлено: 23:29 27.07.2026)
В Новой Москве в ДТП с BMW и грузовиком погибли два человека

В Новой Москве в районе села Вороново два человека погибли в ДТП с грузовиком

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новой Москве два человека человека погибли в ДТП с участием BMW и грузовика.
  • Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.
  • Авария произошла в районе села Вороново.
  • Прокуратура начала проверку.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Два человека в легковом автомобиле погибли", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в районе села Вороново водитель BMW врезался в грузовую машину, выехав на встречную полосу. Произошло возгорание, его уже потушили.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.
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